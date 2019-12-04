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"خبير" يكشف تفاصيل الوضع الاقتصادي مقارنة بما قبل تعويم الجنيه

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:17 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، تفاصيل الوضع الاقتصادي المصري الحالي بالمقارنة مع وضعه قبل قرار تعويم الجنيه في 2016.

وقال "مصطفى" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، إن الوضع الاقتصادي المصري تحسن بشكل كبير عما كان عليه قبل إتخاذ قرار التعويم، مشيرا إلى أن معدلات النمو كانت 2 % بينما أصبحت الآن 5.6%.

وتابع: "البطالة كانت 13% وأصبحت 7.5 %، التضخم 35% وأصبح 8%، والاحتياطي النقدي كان أقل من 16 مليار دولار، والنهاردة فيه أكتر من 44% مليار دولار".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المواطن هو أحد أهم أسباب نجاح البرنامج الاقتصادي، مضيفا أن الدولة اتخذت قرار لا رجعة فيه بالتنمية في كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات.
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الكلمات المفتاحية

مصر تعويم الجنية الاقتصاد

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