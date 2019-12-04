مفاجأة.. مدرب الفراعنة يساند حمدي النقاز في أزمة الزمالك

أشاد سيد معوض مدرب منتخب مصر بأكرم توفيق نجم المنتخب الأوليمبي وأكد أنه طور من مستواه كثيرًا.





وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"عندما كنت في الأهلي تعرض النادي لأزمة مالية ولم نحصل على مستحقاتنا لمدة عامين وتقاضيت مستحقاتي بعد 2015 عقب اعتزالي".





وأضاف :"ما فعله حمدي النقاز مع الزمالك طبيعي لأنه لاعب محترف".





وتابع :"غياب العديد من اللاعبين الأساسيين أثر كثيرًا على آداؤه في المعسكر الماضي".





وأردف قائلا :"مستوى المنتخب الأوليمبي اعجبنا ولم يسبب لنا أي إحراج".





واستطرد قائلا :"أكرم توفيق كان مفاجأة المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب الماضية وطور من مستواه كثيرًا".

وواصل :"رمضان صبحي تغلب على حالة اللامبالاة في مستواه وأصبح لاعب وقائد مؤثر مع المنتخب الأوليمبي".





وأكمل معوض حديثه قائلا :"هناك لاعبين لا تصلح للإنضمام إلى المنتخب وذلك من خلال تقييمنا لهم ولن أصرح بعددهم أو أسماؤهم".





وتابع :"عدم ثبات المستوى هو مشكلة اللاعبين هذه الأيام كما أنها هي الفيصل في ضم أي لاعب للمنتخب".





وأضاف :"محمد صلاح تواجد في معسكر المنتخب الماضي وتم عرضه على الطبيب لتشخيص إصابته التي أبعدته عن المباريات".





وأردف قائلا :"صورة المنتخب في العامين الأخيرين يعتمد على مشاركة الثنائي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه".





واستطرد قائلا :"سيكون هناك تطور في المنتخب في الفترة المقبلة وسيقنع اللاعبون الجمهور بآداؤهم قبل إقناعهم بالنتائج".





وواصل :"نحترم رد فعل الجمهور المصري بعد مبارتي كينيا وجزر القمر".





واختتم معوض تصريحاته قائلاً :"هناك البعض يتربص بحسام البدري المدير الفني للمنتخب ولكننا لا نهتم بذلك".