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مفاجأة.. مدرب الفراعنة يساند حمدي النقاز في أزمة الزمالك

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
ريهام عبد المحسن
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أشاد سيد معوض مدرب منتخب مصر بأكرم توفيق نجم المنتخب الأوليمبي وأكد أنه طور من مستواه كثيرًا.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"عندما كنت في الأهلي تعرض النادي لأزمة مالية ولم نحصل على مستحقاتنا لمدة عامين وتقاضيت مستحقاتي بعد 2015 عقب اعتزالي".

وأضاف :"ما فعله حمدي النقاز مع الزمالك طبيعي لأنه لاعب محترف".

وتابع :"غياب العديد من اللاعبين الأساسيين أثر كثيرًا على آداؤه في المعسكر الماضي".

وأردف قائلا :"مستوى المنتخب الأوليمبي اعجبنا ولم يسبب لنا أي إحراج".

واستطرد قائلا :"أكرم توفيق كان مفاجأة المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب الماضية وطور من مستواه كثيرًا".
وواصل :"رمضان صبحي تغلب على حالة اللامبالاة في مستواه وأصبح لاعب وقائد مؤثر مع المنتخب الأوليمبي".

وأكمل معوض حديثه قائلا :"هناك لاعبين لا تصلح للإنضمام إلى المنتخب وذلك من خلال تقييمنا لهم ولن أصرح بعددهم أو أسماؤهم".

وتابع :"عدم ثبات المستوى هو مشكلة اللاعبين هذه الأيام كما أنها هي الفيصل في ضم أي لاعب للمنتخب".

وأضاف :"محمد صلاح تواجد في معسكر المنتخب الماضي وتم عرضه على الطبيب لتشخيص إصابته التي أبعدته عن المباريات".

وأردف قائلا :"صورة المنتخب في العامين الأخيرين يعتمد على مشاركة الثنائي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه".

واستطرد قائلا :"سيكون هناك تطور في المنتخب في الفترة المقبلة وسيقنع اللاعبون الجمهور بآداؤهم قبل إقناعهم بالنتائج".

وواصل :"نحترم رد فعل الجمهور المصري بعد مبارتي كينيا وجزر القمر".

واختتم معوض تصريحاته قائلاً :"هناك البعض يتربص بحسام البدري المدير الفني للمنتخب ولكننا لا نهتم بذلك".
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