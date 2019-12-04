ريال مدريد مهدد برحيل ثنائي الفريق

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني خطر رحيل لاعبان من الفريق دفعة واحده خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





يوفيتش يشعر بعدم الراحة في ريال مدريد





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد أصبح لا يشعر بالراحة في الفريق في الفترة ويحس بحالة من التجاهل من جانب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.





فيسيوس هو الأخر يشعر بعدم الراحة





كما أشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد يشعر هو الأخر بعدم الراحة والتجاهل من جانب زيدان على الرغم من اعتماده على سياسة المداورة في الفريق الفترة الأخيرة ولكنه لا يشعر بأن له دور مؤثر.





اقتراب رحيل الثنائي عن ريال مدريد





وكشفت الصحيفة أن فينسيوس ويوفيتش قد يفكران في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في انتقالات يناير القادمة إذا ظلا يشعران أنهم غير مهمين في الفريق.





مشاركات فينسيوس مع ريال مدريد هذا الموسم





وقد شارك فينسيوس جونيور في 16 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.





بينما شارك لوكا يوفيتش في 14 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.



