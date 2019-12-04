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موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الدوري الإنجليزي.. مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر (محمد صلاح)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:52 ص
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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يستضيف ستاد "أنفيلد" اليوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 2019، مواجهة قوية بين ليفربول صاحب الأرض والجمهور، وفريق إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020، حيث يسعي الريدز للفوز وحصد الثلاث نقاط للمضي قدمًا نحو تحقيق حلم التتويج بلقب البطولة الغائب عن خزائن بطولاته منذ موسم 1989 – 1990.

بطاقة مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:

تحظي مباراة ليفربول ضد إيفرتون بإهتمام كبير لدي الجماهير المصرية والعربية، وذلك نظرًا لوجود الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف الريدز، حيث تسعي الجماهير دائمًا لمتابعة النجم المصري ومشاهدة مبارياته بالدوري الإنجليزي، لذا حرصنا على تقديم بطاقة كاملة لكافة التفاصيل الخاصة باللقاء وهي كالتالي:

- طرفي المباراة: ليفربول × إيفرتون
- البطولة: الجولة 15 الدوري الإنجليزي
- اليوم: الأربعاء 4 / 12 / 2019
- ملعب المباراة: "الأنفيلد" معقل الريدز
- موعد المباراة: 10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، 11:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة
- القنوات الناقلة: BEIN SPORTS HD 1
- المعلق: علي محمد علي

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم الاربعاء:

من المتوقع أن يخوض فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب مباراة اليوم ضد إيفرتون بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي بتشكيلة مكونة من:أدريان - فان دايك - الكسندر ارنولد - روبرتسون - لوفرين - هيندرسون - فينالدوم - ميلنر - محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي:

من المنتظر أن تذاع مباراة ليفربول ضد إيفرتون في تمام العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر لعام 2019 عبر شاشة قناة بي إن سبورتس HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي كما ستذاع المباراة عبر بعض القنوات المفتوحة ايضا وهي:-

- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 Slovenija
- Sport TV 3
- Sky Sport Austria
- Sky Sport 2 HD Germany
- Canal + Sport Polska
- Viasat Jalkapallo Finland HD
- Viasat Sport Premium
- Spiler 1 TV
- Premier Sport HD Slovakia
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