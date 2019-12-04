لود قرقنة العالق: وزارة النقل تبعث خلية أزمة والركاب يرفضون العودة لصفاقس

أكد الركاب المتواجدون على متن لود قرقنة العالق منذ ظهر أمس الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 في البحر، أن وحدات الحرس البحري وصلت إليه من أجل إعادته إلى ميناء صفاقس، لكنّ هذا القرار جوبه بحالة إحتقان وغضب في صفوف الركاب الرافضين العودة إلى صفاقس والمطالبين بايصالهم إلى قرقنة.





ولقد تقرر منذ لحظات إكمال الطريق إلى قرقنة رغم الضباب المتواصل، خاصة وأن بعض الركاب هددوا بإلقاء أنفسهم في البحر في حال عاد المركب إلى صفاقس، ومن المنتظر أن يتحرك اللود في إتجاه الجزيرة.





ويضم اللود وفق المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي، 203 راكبا و 50 سيارة، الذي كان قد أكد أن وحدات الحرس البحري ستتولى تأمين المساعدة اللازمة والضرورية، في حال رسا المركب في ميناء جزيرة قرقنة أو عاد إلى ميناء صفاقس.



