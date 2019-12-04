حسن بلبل: الفنان المحايد أمام جرائم الإخوان "خائن"

قال الفنان حسن بلبل، أشهر الساخرين من الإخوان وقطر وتركيا، إنه يعترض على الإخوان ولا يميل لهم منذ الصغر، لافتًا إلى أنه كون فرقة تسمى "ثلاثي أبعاد المسرح"، قبل تولي محمد مرسي الحكم، متابعًا: "عملت مسرحية اسمها وسعوا من وش الخرفان".



وأضاف "بلبل"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أنه تخرج من الجامعة عام 1996، وبعدها قام بتكوين فرقته ضد الإخوان، مؤكدًا أن القضية الأساسية لكل فنان هي القضية الوطنية، معلقًا: "الموقف المحايد في هذه الظروف خيانة".



وأكد أنه يعتبر الفنان الذي يقف موقف المحايد أمام جرائم الإخوان "خائن"، مقدمًا التحية للفنان أحمد فلوكس والعوضي على مواقفهم الوطنية.

