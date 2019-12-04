مانشستر سيتي يهزم بيرنلي برباعية في البريميرليج

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا هاما على فريق بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي :-





وسجل جابريل جيسوس هدف فريق مانشستر سيتي الأول، بينما عزز البرازيلي النتيجة في بداية الشوط الثاني، واحرز رودري لاعب خط وسط السيتي اجمل اهداف المباراه عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، واختتم الجزائري رياض محرز أهداف مانشستر سيتي بالهدف الرابع، واحرز برادي هدف فريق بيرنلي الوحيد في اللقاء.





ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-





ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق الأهداف فقط عن فريق ليستر سيتي والذي سيخوض مباراته في تلك الجولة أمام فريق واتفورد على ملعب الكينج باور، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة قبل مواجهة فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.





موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة :-





وسوف يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق مانشستر يونايتد بديربي مدينة مانشستر يوم السبت المقبل 7 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج، وسوف يستضيف اليونايتد نظيره فريق توتنهام هوتسبير مساء الأربعاء على ملعب الأولدترافورد.