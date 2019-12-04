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مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:32 ص
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بوابة الفجر
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها بشأن طقس اليوم الأربعاء، إنه يسود طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا.

وأوضحت أنه بالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 15 23
شبين الكوم 14 22
طنطا 14 22
دمنهور 15 22
الإسكندرية 15 23
بلطيم 15 23
مطروح 10 23
السلوم 11 25
سيوة 8 21
بورسعيد 17 22
دمياط 16 22
الزقازيق 14 23
الإسماعيلية 11 23
السويس 14 23
العريش 12 22
رفح 11 21
رأس سدر 14 23
نخل 6 20
نويبع 17 23
طابا 13 21
كاترين 3 19
الطور 15 25
شرم الشيخ 19 25
الغردقة 17 26
مرسى علم 19 26
الفيوم 13 23
بني سويف 12 23
المنيا 10 23
أسيوط 10 24
سوهاج 13 24
قنا 13 24
الأقصر 12 24
أسوان 14 25
أبو سمبل 14 25
الوادي الجديد 12 24
شلاتين 21 26
أبو رماد 22 26
حلايب 23 25
رأس حدربة 23 25
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