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ماذا قال الإعلام العبري عن وفاة شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية "أنا بكره إسرائيل"؟

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:19 ص
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بوابة الفجر
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تناولت عدد من الصحف والمواقع العبرية، نبأ وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل.

أحد المواقع الإخبارية، تحدث في تقرير له عن وفاة الراحل وتناول القضايا التي كان يغني من أجلها شعبان عبد الرحيم.

أحد تلك المواقع أورد في تقرير أن الراحل كان مشهورا بأغانيه المرتبطة بقضايا سياسية، كما تطرق إلى أغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل".
وفاة شعبان عبد الرحيم
رحل المطرب الشعبي الشهير، أمس الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ولفظ شعبان عبد الرحيم أنفاسه الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري، بعد تدهورت حالته الصحية فجأة، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه إلا أن توقفت عضلة القلب وتوفي في الحال.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن هاني شاكر نقيب الموسيقيين تابع حالة شعبان عبد الرحيم الصحية حال وصوله للمستشفى فجر اليوم وحتى وفاته.

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الكلمات المفتاحية

وفاة شعبان عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم الطرب الشعبى أنا بكره إسرائيل

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