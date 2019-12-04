سيدات نواب المحافظين قبضة من حديد وتنمية شاملة في مصر



تعين 10 نواب محافظين سيدات غيرن فى المجتمع

عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعين وتمكين السيدات من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل للقيادة، وضع في عين الاعتبار، قوة وقدرات المرأة المصرية على إحداث التغير الشامل للتنمية في مصر وإحداث تطوير في كافة الملفات المطروحة أمامهن، وكانت التجربة الأولى التى لاقت استحسان الشعب من خوض ما شجع على تكرار التجربة للمرة الثانية وتجديد الثقة لهن كنموذج يحتذى به فى محافظتهن، في منصب نواب محافظين، واللاتي نلن تجديد الثقة هن: حنان مجدى، نائب محافظ الوادي الجديد، إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لما قمن به في ملفات مهمة وحيوية أحدثت تغير شامل في المنظومة الإدرية والملفات التى تخدم المواطن البسيط.



- سيدات نواب محافظين لا يعرفن النوم

منذ أول لحظة تقلدن منصب نائب محافظ، ولم يعرفن طريقًا للنوم، لإثبات نجاح التجربة ويصبحن نموذجًا شبابيًا لكل مرأة ولكل شاب قادر على إحداث طفرة مجتمعية وإدارية من خلال مناصبهن القيادية.



وتقول، نائب محافظ القليوبية إيمان ريان، لم أعرف طريقًا للنوم، ولا يمكننى الإعتذار يومًا عن أداء واجبى تجاه وطني على الرغم من الظروف التي جعلتني أكون سيدة متزوجة ومسئولة عن بيت وأولاد إلا اننى أيضًا أتحمل واقع المسئولية الأكبر والأضخم في تحمل مسؤلية مجتمع ووطن، لافتة إلى أنها تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومع صعود سلم "البرنامج الرئاسي"، وجدت على كتفيها حملا شديدا تحت مسمى "نائب محافظ القليوبية".



وأضافت ريان: الظروف باتت ممهدة أمامي حيث أن مشواري يبدأ يوميًا من القاهرة، حيث أقيم إلى محافظة القليوبية لمقر عملي، وعوضني الله بوالدتى لتقف إلى جوار أطفالي، خصوصًا مع وجود الزوج خارج مصر.



وتابعت نائب محافظ القليوبية، إنها كغيرها من العاملين في المحليات بأنه لا حل لأي أزمة دون خبرة في مجال العمل المدني، وذلك بفضل عملها لفترة في منظمات المجتمع المدني، وأثقلها التواجد اليومي في الشارع والاحتكاك بالمواطن مباشرة.





تجديد الثقة لنائب محافظ البحيرة

وفي سياق متصل، جدد الرئيس الثقة أيضًا للدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والتي كانت متحمسة لإستمرار تلك المسيرة من التقدم والبناء والتنمية على أرض المحافظة، لتصل إلى ما تطمح إليه وهو خدمة أهالي البحيرة وخاصة المرضى منهم، وغير القادرين، والتي تأتى على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة.



وأضافت، بلبع، أنها تتابع عن كثب جميع احتياجات ومشاكل مواطني المحافظة وتعمل على حلها أولًا بأول، وتؤكد أنه لا تهاون في أداء الواجب والمسؤلية تجاه أهلها في البحيرة.





حنان مجدي.. نائب محافظ الوادي الجديد

كما تم تجديد الثقة لنائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدى، فمنذ توليها المنصب وأصبحت تتنقل بين 44% من مساحة مصر حتى تلبقى كافة تلعات ورغبات المواطن وتقديم كافة الإجراءات والتسهيلات للتنمية الشاملة والمقننة، وكان على رأس تلك الملفات الحيوية، التعليم والصحة، والبنية التحتية، والمبادرات الشبابية والمجتمعية.



كما تم إختيار نائب محافظ الوادي الجديد، ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا لعام 2018، وفقًا لتصنيف منتدى الخمسين وقمة مصر للأفضل، تحت رعاية رئيس الوزراء، لإسهامتها فى التنمية المحلية.



بعد نجاح التجربة الأولى 7 سيدات يتولين المسؤلية كنواب محافظين

بعد نجاح التجربة الأولى لنواب المحافظين وتحملهن مسؤلية القيادية وإثبات نجاح تجربة سيدات البرنامج الرئاسى في تولي المناصب القيادية، كان للسيدات نصيب الأسد في تولي المناصب القيادية، وهن: (جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وغادة يحيى نائب محافظ أسوان، وإيناس سميرنائب محافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، وجيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وهند محمد أحمد نائب محافظ الجيزة، ودينا الدسوقى نائب محافظ مطروح).



آمال وطموحات النواب الجدد

وأعرب كلًا منهن عن طموحات وآمال في التغير الشامل في مصر نحو التقدم والرقي والإزدهار في كافة الملفات، وقالت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إنها تتولى ملف المشروعات القومية التي تقام في المحافظة لتحقيق الإصلاح الإداري، والاهتمام بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة وكافة الخدمات التي تقدم للمواطن.



وأضافت، المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، إن هدفها في المرحلة المقبلة بناء الإنسان من خلال الصحة والتعليم والرياضة، وتفعيل المبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة.



وتابعت، الدكتورة دينا محمد الدسوقي نائب محافظ مطروح، إن الشباب يمتلكن الإمكانيات والقدرات والطاقات الإبداعية ويتطلعون إلى مستقبل أفضل، والشباب محور قوي وهام في جميع المجالات، وسيتم الاهتمام بالملفات الخاصة ببناء الإنسان المصري، والتواصل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.



يذكر أن، حركة المحافظين التى تمت منذ أسبوع، شملت تعين 16 محافظًا و23 نائبًا منهم 7 سيدات تم تعينهم كنواب محافظين من شباب البرنامج الرئاسى للقيادة.



تمكين وتدريب وتأهيل وقيادة ومناصب رفيعة في مصر، السيدات يتربعن على عرش مصر في مناصب قيادية لدعم وتمكين شابات يحلمن بالتغير للأفضل، والدفع بعجلة التنمية الشاملة لمصر، ويحكمن بقبضة من حديد لتطبيق استراتجية مصر 2030، في أمل جديد نحو عالم من المستقبل ينعم بالتقدم والإزدهار الاقتصادي والسياسى والاجتماعى لمحافظات مصر، بدأت من نائبات صغار فى السن قادرات على تحمل المسؤلية القيادية.