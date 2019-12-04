Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيدات نواب المحافظين قبضة من حديد وتنمية شاملة في مصر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:16 ص
Advertisements
حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد
حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد
هدير محمود
Advertisements
تمكين وتدريب وتأهيل وقيادة ومناصب رفيعة في مصر، السيدات يتربعن على عرش مصر في مناصب قيادية لدعم وتمكين شابات يحلمن بالتغير للأفضل، والدفع بعجلة التنمية الشاملة لمصر، ويحكمن بقبضة من حديد لتطبيق استراتجية مصر 2030، في أمل جديد نحو عالم من المستقبل ينعم بالتقدم والإزدهار الاقتصادي والسياسى والاجتماعى لمحافظات مصر، بدأت من نائبات صغار فى السن قادرات على تحمل المسؤلية القيادية.

تعين 10 نواب محافظين سيدات غيرن فى المجتمع
عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعين وتمكين السيدات من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل للقيادة، وضع في عين الاعتبار، قوة وقدرات المرأة المصرية على إحداث التغير الشامل للتنمية في مصر وإحداث تطوير في كافة الملفات المطروحة أمامهن، وكانت التجربة الأولى التى لاقت استحسان الشعب من خوض ما شجع على تكرار التجربة للمرة الثانية وتجديد الثقة لهن كنموذج يحتذى به فى محافظتهن، في منصب نواب محافظين، واللاتي نلن تجديد الثقة هن: حنان مجدى، نائب محافظ الوادي الجديد، إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لما قمن به في ملفات مهمة وحيوية أحدثت تغير شامل في المنظومة الإدرية والملفات التى تخدم المواطن البسيط.

- سيدات نواب محافظين لا يعرفن النوم
منذ أول لحظة تقلدن منصب نائب محافظ، ولم يعرفن طريقًا للنوم، لإثبات نجاح التجربة ويصبحن نموذجًا شبابيًا لكل مرأة ولكل شاب قادر على إحداث طفرة مجتمعية وإدارية من خلال مناصبهن القيادية.

وتقول، نائب محافظ القليوبية إيمان ريان، لم أعرف طريقًا للنوم، ولا يمكننى الإعتذار يومًا عن أداء واجبى تجاه وطني على الرغم من الظروف التي جعلتني أكون سيدة متزوجة ومسئولة عن بيت وأولاد إلا اننى أيضًا أتحمل واقع المسئولية الأكبر والأضخم في تحمل مسؤلية مجتمع ووطن، لافتة إلى أنها تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومع صعود سلم "البرنامج الرئاسي"، وجدت على كتفيها حملا شديدا تحت مسمى "نائب محافظ القليوبية".

وأضافت ريان: الظروف باتت ممهدة أمامي حيث أن مشواري يبدأ يوميًا من القاهرة، حيث أقيم إلى محافظة القليوبية لمقر عملي، وعوضني الله بوالدتى لتقف إلى جوار أطفالي، خصوصًا مع وجود الزوج خارج مصر.

وتابعت نائب محافظ القليوبية، إنها كغيرها من العاملين في المحليات بأنه لا حل لأي أزمة دون خبرة في مجال العمل المدني، وذلك بفضل عملها لفترة في منظمات المجتمع المدني، وأثقلها التواجد اليومي في الشارع والاحتكاك بالمواطن مباشرة.

تجديد الثقة لنائب محافظ البحيرة
وفي سياق متصل، جدد الرئيس الثقة أيضًا للدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والتي كانت متحمسة لإستمرار تلك المسيرة من التقدم والبناء والتنمية على أرض المحافظة، لتصل إلى ما تطمح إليه وهو خدمة أهالي البحيرة وخاصة المرضى منهم، وغير القادرين، والتي تأتى على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت، بلبع، أنها تتابع عن كثب جميع احتياجات ومشاكل مواطني المحافظة وتعمل على حلها أولًا بأول، وتؤكد أنه لا تهاون في أداء الواجب والمسؤلية تجاه أهلها في البحيرة.

حنان مجدي.. نائب محافظ الوادي الجديد
كما تم تجديد الثقة لنائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدى، فمنذ توليها المنصب وأصبحت تتنقل بين 44% من مساحة مصر حتى تلبقى كافة تلعات ورغبات المواطن وتقديم كافة الإجراءات والتسهيلات للتنمية الشاملة والمقننة، وكان على رأس تلك الملفات الحيوية، التعليم والصحة، والبنية التحتية، والمبادرات الشبابية والمجتمعية.

كما تم إختيار نائب محافظ الوادي الجديد، ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا لعام 2018، وفقًا لتصنيف منتدى الخمسين وقمة مصر للأفضل، تحت رعاية رئيس الوزراء، لإسهامتها فى التنمية المحلية.

بعد نجاح التجربة الأولى 7 سيدات يتولين المسؤلية كنواب محافظين
بعد نجاح التجربة الأولى لنواب المحافظين وتحملهن مسؤلية القيادية وإثبات نجاح تجربة سيدات البرنامج الرئاسى في تولي المناصب القيادية، كان للسيدات نصيب الأسد في تولي المناصب القيادية، وهن: (جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وغادة يحيى نائب محافظ أسوان، وإيناس سميرنائب محافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، وجيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وهند محمد أحمد نائب محافظ الجيزة، ودينا الدسوقى نائب محافظ مطروح).

آمال وطموحات النواب الجدد
وأعرب كلًا منهن عن طموحات وآمال في التغير الشامل في مصر نحو التقدم والرقي والإزدهار في كافة الملفات، وقالت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إنها تتولى ملف المشروعات القومية التي تقام في المحافظة لتحقيق الإصلاح الإداري، والاهتمام بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة وكافة الخدمات التي تقدم للمواطن.

وأضافت، المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، إن هدفها في المرحلة المقبلة بناء الإنسان من خلال الصحة والتعليم والرياضة، وتفعيل المبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة.

وتابعت، الدكتورة دينا محمد الدسوقي نائب محافظ مطروح، إن الشباب يمتلكن الإمكانيات والقدرات والطاقات الإبداعية ويتطلعون إلى مستقبل أفضل، والشباب محور قوي وهام في جميع المجالات، وسيتم الاهتمام بالملفات الخاصة ببناء الإنسان المصري، والتواصل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

يذكر أن، حركة المحافظين التى تمت منذ أسبوع، شملت تعين 16 محافظًا و23 نائبًا منهم 7 سيدات تم تعينهم كنواب محافظين من شباب البرنامج الرئاسى للقيادة.
سيدات نواب المحافظين قبضة من حديد وتنمية شاملة في مصر
سيدات نواب المحافظين قبضة من حديد وتنمية شاملة في مصر
سيدات نواب المحافظين قبضة من حديد وتنمية شاملة في مصر
سيدات نواب المحافظين قبضة من حديد وتنمية شاملة في مصر
سيدات نواب المحافظين قبضة من حديد وتنمية شاملة في مصر
سيدات نواب المحافظين قبضة من حديد وتنمية شاملة في مصر
سيدات نواب المحافظين قبضة من حديد وتنمية شاملة في مصر
سيدات نواب المحافظين قبضة من حديد وتنمية شاملة في مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نواب المحافظين محافظات شباب السيسي أخبار

أخبار تهمك

«قنوات مفتوحة» تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Mohamed Salah

منذ حوالي 3 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 3 ساعات

نشرة أخبار برشلونة اليوم: ميسي يوجه رسالة قوية إلى رونالدو ونجم برشلونة ينتقل إلى مدريد وصدمة كبرى بسبب كوتينيو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 6 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 6 ساعات

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: تفاصيل عقد كارتيرون.. وكواليس خناقة مرتضي مع لاعبي الزمالك.. وآخر تطورات أزمة النقاز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. مفاجآت في الحركة الكاملة للمحافظين: 12 شخصية جديدة و4 نواب من البرنامج الرئاسي

عاجل.. ننشر بالأسماء القائمة الكاملة للمحافظين الجُدد ونوابهم في الحركة الجديدة

عاجل.. ننشر أسماء المحافظين الجدد ونوابهم في الحركة الجديدة (كاملة)

تحالف نسائي في حركة المحافظين الجدد.. 6 سيدات حظين بمناصب عليا

المرأة المصرية في عهد السيسي "ست ستات " فى حركة المحافظين

قومي المرأة بالقليوبية: شكرا للرئيس السيسي على ثقته في المرأة المصرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status