بعد القرار الأخير لـ"التعليم".. حسن شحاته: "الامتحان هيبقى في الملعب"

عقب الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على قرار وزارة التربية والتعليم بإعتبار "التربية الرياضية" مادة نجاح ورسوب، قائلًا: "هذا القرار مهم جدًا للطلاب، خاصة أن المناهج التعليمية القديمة كانت تهتم بحفظ المناهج التعيليمة".



وأعرب "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، عن أمنيته في أن يمتد هذا القرار من مرحلة الروضة إلى الجامعة، بدلًا من تطبيقه على المرحلة الابتدائية والإعدادية فقط، لأن العقل السليم في الجسم السليم، والهدف من هو بناء جسد سليم، من خلال ممارسات الكثير من الألعاب الرياضية، وليس كرة القدم فقط.



وشدد على ضرورة قيام رجال الأعمال ووزارة الشباب والرياضة، بالعمل على توفير الأدوات الرياضية لدعم المدراس، خاصة أن ميزانية وزارة التعليم 89 مليار جنيه و90% من هذه الميزانية مخصصة لأجور المعلمين، لذلك هناك ضرورة لدعم المدارس وتوفير الأدوات الرياضية للمدارس بكل الصور.



وتابع: " الامتحان مش هيكون بالورقة والقلم، الامتحان هيكون في الملعب، الامتحان عملي"، مطالبًا مؤسسة مصر الخير بالعمل على توفير الملابس الرياضية للطلاب الفقراء.

