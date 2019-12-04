Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد القرار الأخير لـ"التعليم".. حسن شحاته: "الامتحان هيبقى في الملعب"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
Advertisements
الدكتور حسن شحاته
الدكتور حسن شحاته
كساب أحمد
Advertisements
عقب الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على قرار وزارة التربية والتعليم بإعتبار "التربية الرياضية" مادة نجاح ورسوب، قائلًا: "هذا القرار مهم جدًا للطلاب، خاصة أن المناهج التعليمية القديمة كانت تهتم بحفظ المناهج التعيليمة".

وأعرب "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، عن أمنيته في أن يمتد هذا القرار من مرحلة الروضة إلى الجامعة، بدلًا من تطبيقه على المرحلة الابتدائية والإعدادية فقط، لأن العقل السليم في الجسم السليم، والهدف من هو بناء جسد سليم، من خلال ممارسات الكثير من الألعاب الرياضية، وليس كرة القدم فقط.

وشدد على ضرورة قيام رجال الأعمال ووزارة الشباب والرياضة، بالعمل على توفير الأدوات الرياضية لدعم المدراس، خاصة أن ميزانية وزارة التعليم 89 مليار جنيه و90% من هذه الميزانية مخصصة لأجور المعلمين، لذلك هناك ضرورة لدعم المدارس وتوفير الأدوات الرياضية للمدارس بكل الصور.

وتابع: " الامتحان مش هيكون بالورقة والقلم، الامتحان هيكون في الملعب، الامتحان عملي"، مطالبًا مؤسسة مصر الخير بالعمل على توفير الملابس الرياضية للطلاب الفقراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو التربية والتعليم التربية الرياضية أخبار

أخبار تهمك

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 7 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن مفاجأة خبأها شعبان عبد الرحيم للجمهور قبل وفاته

منذ ساعة و 18 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: تفاصيل عقد كارتيرون.. وكواليس خناقة مرتضي مع لاعبي الزمالك.. وآخر تطورات أزمة النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. مدرب الفراعنة يساند حمدي النقاز في أزمة الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حسن شحاتة: دعوة "السيسي" لاعتبار الرياضة جزءًا من المنهج تحارب الأمراض

هدوء في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر البحر الأحمر (صور)

"أمهات مصر" يطالب بمراجعة أسئلة الامتحانات قبل تسليمها للطلاب

برلمانية: اعتبار المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب تحسن حالة انضباط الطلاب

"التعليم": نأمل في عودة البهجة والسعادة للطلاب في السنة الجديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status