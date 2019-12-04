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إصابة ضابط ومجند أثناء مطاردة لمسجل خطر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أصيب ضابط شرطة، ومجند، من قوة قسم شرطة أول الغردقة، إثر انقلاب سيارة شرطة بمنطقة شارع الكهف وسط مدينة الغردقة، أثناء مطاردة أمنية لمسجل خطر، أسفرت عن إصابة الضابط وسائق السيارة.

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بإصابة ضابط شرطة يدعى" أحمد. أ"، ومجند من قوة قسم أول الغردقة، عقب إنقلاب سيارة تابعة للقسم في مطاردة أمنية بشارع الكهف بمدينة الغردقة.

 وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القيادات الأمنية بالمديرية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات الخاصة القريبة من الواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد مصدر طبي أن الضابط والمجند حالتهما مستقرة ويتلقيان العلاج بالمستشفي.
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