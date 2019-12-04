العضو المنتدب لمدينة دمياط للأثاث: نعمل على فتح أسواق خارجية في أوروبا الشرقية وإفريقيا

قال باسم نبيل، العضو المنتدب لمدينة دمياط، إن صناعة الأثاث في دمياط عريقة وقديمة، ومعروفة محليًا وعالميًا، لكن بعض القائمين على هذه الصناعة عندما يصلوا إلى مستوى معين من الدخل، لا يقوم بتطوير نفسه.





وتابع "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية on e"، مساء الثلاثاء، أن صناعة الأثاث في دمياط تركز على الشكل الكلاسيكي المعروف في بيوت المصريين منذ فترة طويلة، ولم تطور بالقدر على الذي حدث في العالم أجمع.



