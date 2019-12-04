Advertisements
Advertisements
Advertisements

العضو المنتدب لمدينة دمياط للأثاث: نعمل على فتح أسواق خارجية في أوروبا الشرقية وإفريقيا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:35 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال باسم نبيل، العضو المنتدب لمدينة دمياط، إن صناعة الأثاث في دمياط عريقة وقديمة، ومعروفة محليًا وعالميًا، لكن بعض القائمين على هذه الصناعة عندما يصلوا إلى مستوى معين من الدخل، لا يقوم بتطوير نفسه. 

وتابع "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية on e"، مساء الثلاثاء، أن صناعة الأثاث في دمياط تركز على الشكل الكلاسيكي المعروف في بيوت المصريين منذ فترة طويلة، ولم تطور بالقدر على الذي حدث في العالم أجمع.

ولفت إلى أن الفترة الاخيرة شهدت العمل على نقل تكنولوجيا عالمية إلى شباب صناعة الأثاث في دمياط، ونعمل حاليًا على تطوير الموقع الإلكتروني للمدينة لكي يماثل مواقع التسويق العالمية الموجودة في بلاد أخرى، والعمل على فتح أسواق خارجية في أوروبا الشرقية وإفريقيا والشرق الأوسط. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدينة الأثاث دمياط باسم نبيل أخبار

أخبار تهمك

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل العرض المنتظر لضم محمد صلاح الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 9 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

منذ ثلث ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 12 ساعة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 12 ساعة

نجيب ساويرس يسب أيات عرابي على "تويتر" لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين شركة مدينة الأثاث بدمياط و"الإنتاج الحربي" لإقامة مجمع تجاري

السيسي يجتمع مع عدد من المسؤولين‎.. ويوجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث

أحد مصنعي الأثاث بدمياط: عايزين دعم للمواد الخام حتى نستطيع أن ننافس

باسم نبيل: رسائل "السيسي" أثناء افتتاح مدينة دمياط للأثاث تمحورت حول إمكانية تحويل الحلم لحقيقة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status