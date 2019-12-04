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فريدة الشوباشي: "الرئيس السيسي رجعلنا الحلم تاني" (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة دمياط، قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يحلم ويحقق ما حلم به الآن، وقال هذا في افتتاح المشروعات".

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقاء لها مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية ، مساء الثلاثاء: "الجميل في القائد المحترم إنه يحلم لبلده بأنها تحصل على مكانة متميزة ويحقق هذا الحلم".

وتابعت الكاتبة الصحفية: "الرئيس السيسي يحلم لمصر بأن يكون كل شيء بها على أتم الأحوال، والحلم أساس التقدم، ولو بطلنا نحلم نموت"، مستكملة: "كنا بطلنا نحلم وكنا هنموت، والرئيس السيسي رجعلنا الحلم تاني"، معلقة: "أجمل شيء إن زعيم يحلم لبلده".
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