فريدة الشوباشي: "الرئيس السيسي رجعلنا الحلم تاني" (فيديو)

علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة دمياط، قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يحلم ويحقق ما حلم به الآن، وقال هذا في افتتاح المشروعات".



وأضافت "الشوباشي"، خلال لقاء لها مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية ، مساء الثلاثاء: "الجميل في القائد المحترم إنه يحلم لبلده بأنها تحصل على مكانة متميزة ويحقق هذا الحلم".



وتابعت الكاتبة الصحفية: "الرئيس السيسي يحلم لمصر بأن يكون كل شيء بها على أتم الأحوال، والحلم أساس التقدم، ولو بطلنا نحلم نموت"، مستكملة: "كنا بطلنا نحلم وكنا هنموت، والرئيس السيسي رجعلنا الحلم تاني"، معلقة: "أجمل شيء إن زعيم يحلم لبلده".

