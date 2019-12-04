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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 4-12-2019

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

حافظت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء  أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0656 جنيهًا للشراء 16.1817 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7910 جنيهًا للشراء 17.9245 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.8756 جنيهًا للشراء 21.0282 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.2508 جنيهًا للشراء 16.3700 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.7580 جنيهًا للشراء 14.8688 جنيهًا للبيع

 

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال سعودي 4.2839 جنيهًا للشراء 4.3154 جنيهًا للبيع

 

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 52.8286 جنيهًا للشراء 53.2785 جنيهًا للبيع

 

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

درهم اماراتى 4.3738 جنيهًا للشراء 4.4056 جنيهًا للبيع

 

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم

اليوان الصيني 2.2759 جنيهًا للشراء 2.2930 جنيهًا للبيع

 

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر


العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0656

16.1817

يورو

17.6910

17.9245

جنيه إسترليني

20.8756

21.0282

فرنك سويسري

16.2508

16.3700

100 ين ياباني

14.7508

14.8688

ريال سعودي

4.2839

4.3154

دينار كويتي

52.8786

53.2785

درهم اماراتي

4.3738

4.4056

اليوان الصيني

2.2759

2.2930


أسعار العملات الأجنبية:
استقر سعر الدولار مقابل اليورو الأوربي ليسجل  1.1082 دولار.

وهبطت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 108.56 ين.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2995 دولار.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 0.9865 فرنك.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.732.

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سعر اليورو سعر اليوان سعر الين اليوم سعر الفرنك السويسري سعر الدولار الامريكي سعر الجنيه الإسترليني

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