أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 4-12-2019
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري
اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0656 جنيهًا
للشراء 16.1817 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7910 جنيهًا للشراء 17.9245 جنيهًا
للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.8756 جنيهًا للشراء 21.0282
جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2508 جنيهًا للشراء 16.3700
جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7580 جنيهًا للشراء 14.8688
جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2839 جنيهًا للشراء 4.3154
جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8286 جنيهًا للشراء 53.2785
جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3738 جنيهًا للشراء 4.4056
جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2759 جنيهًا للشراء 2.2930
جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0656
|
16.1817
|
يورو
|
17.6910
|
17.9245
|
جنيه إسترليني
|
20.8756
|
21.0282
|
فرنك سويسري
|
16.2508
|
16.3700
|
100 ين ياباني
|
14.7508
|
14.8688
|
ريال سعودي
|
4.2839
|
4.3154
|
دينار كويتي
|
52.8786
|
53.2785
|
درهم اماراتي
|
4.3738
|
4.4056
|
اليوان الصيني
|
2.2759
|
2.2930