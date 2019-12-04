أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 4-12-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم





حافظت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه على الاستقرار النسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0656 جنيهًا للشراء 16.1817 جنيهًا للبيع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7910 جنيهًا للشراء 17.9245 جنيهًا للبيع متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.8756 جنيهًا للشراء 21.0282 جنيهًا للبيع متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.2508 جنيهًا للشراء 16.3700 جنيهًا للبيع متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7580 جنيهًا للشراء 14.8688 جنيهًا للبيع اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2839 جنيهًا للشراء 4.3154 جنيهًا للبيع سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.8286 جنيهًا للشراء 53.2785 جنيهًا للبيع سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3738 جنيهًا للشراء 4.4056 جنيهًا للبيع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2759 جنيهًا للشراء 2.2930 جنيهًا للبيع متوسط سعر العملات اليوم فى مصر



العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0656 16.1817 يورو 17.6910 17.9245 جنيه إسترليني 20.8756 21.0282 فرنك سويسري 16.2508 16.3700 100 ين ياباني 14.7508 14.8688 ريال سعودي 4.2839 4.3154 دينار كويتي 52.8786 53.2785 درهم اماراتي 4.3738 4.4056 اليوان الصيني 2.2759 2.2930







أسعار العملات الأجنبية:

استقر سعر الدولار مقابل اليورو الأوربي ليسجل 1.1082 دولار.

وهبطت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 108.56 ين.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2995 دولار.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 0.9865 فرنك.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.732.



