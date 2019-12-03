Al ahly ضد بني سويف | شاهد أهداف مباراة الاهلي اليوم في كاس مصر (فيديو)

تمكن النادي الأهلي ( Al ahly ) من تحقيق فوزًا كبيرًا على منافسه بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر 2019 - 2020، ليتأهل المارد الأحمر لدور الـ 16 بالمسابقة.