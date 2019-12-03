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Al ahly ضد بني سويف | شاهد أهداف مباراة الاهلي اليوم في كاس مصر (فيديو)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:31 م
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Al ahly وبني سويف
Al ahly وبني سويف
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تمكن النادي الأهلي (Al ahly) من تحقيق فوزًا كبيرًا على منافسه بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر 2019 - 2020، ليتأهل المارد الأحمر لدور الـ 16 بالمسابقة.

وافتتح المغربي وليد أزارو التسجيل للنادي الأهلي Al ahly في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 69، وقلص أحمد عبد الرازق الفارق لبني سويف في الدقيقة 88، واختت وليد أزارو بثالث الأهداف في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بنتيجو 1/3 للمارد الأحمر.

وبدأ Al ahly مباراته أمام بني سويف بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: عمار حمدي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - وليد سليمان - حسين الشحات - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو.

شاهد.. أهداف مباراة الاهلي Al ahly اليوم في كاس مصر:-

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