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العراق: 18 جريحا خلال مواجهات مع قوات الأمن في كربلاء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:33 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أصيب 18متظاهر عراقي، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الأمن بعد محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء جنوبي العراق.

واستخدمت قوات الأمن العراقية، مساء الثلاثاء، القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين وسط كربلاء، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".


وقتل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي ، وتعد هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003. 


وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجا على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد الغنية بالنفط.  
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الكلمات المفتاحية

مواجهات متظاهرين كربلاء قوات الأمن العراق 18 جريح

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