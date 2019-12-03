وزير الري الأسبق: 4 اجتماعات خلال شهرين للاتفاق على ملء سد النهضة



وأشار "علام"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الاجتماعات التي ستعقد في واشنطن الهدف منها حل المشكلات التي قد تظهر في المناقشات، حيث تدور الاجتماعات حول كيفية ملىء السد والتشغيل.



وأوضح أن ما يهم مصر في ملىء السد كمية المياه التي ستتدفق في النيل الأزرق، وهى أمر عشوائي، ولا يمكن توقعها لمدة طويلة، منوها بأن متوسط تدفق النيل الأزرق على مدار الـ 70 سنة الماضية تتراوح من 30 إلى 70 مليار متر مكعب سنويا.



وأضاف أن الاختلاف ليس في سنوات ملىء السد، ولكن في كمية المياه القادمة من الأنهار مقابل ما سيتم استقطاعه منها لتخزينه، معقبا: "مصر بتقولهم راعونا، لو المياه المتدفقة كبيرة املوا السد".



قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا اتفقوا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات لمناقشة ملف سد النهضة خلال شهرين، وأن يكون هناك اجتماعين منهم في واشنطن.