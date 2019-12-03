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حفل تكريم اللواء محمد جاد مساعد الوزير لمدن القناة (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:33 م
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التكريم
التكريم
أبوبكر عبد المعز
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نظمت محافظة السويس، احتفالية مساء اليوم، لتكريم اللواء محمد جاد مدير أمن السويس عقب ترقية لمنصب مساعد وزير الداخلية لقطاع القناة، فى قاعة أكاديمية النصر للبترول بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء ا.ح خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس والدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس وعبد الله الطلحي قنصل المملكة العربية السعودية بالسويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام والمهندس محمد عبدالله رئيس النصر للبترول.

وعبر اللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية لمدن القناة عن سعادته فى الفترة التى قضاها بمدينة السويس فى خدمة اهالى المدينة الباسلة، لافتا انه لن ينسى تلك الفترة وستظل فى وجدانه طول عمره، مؤكدا انه سيظل سيخدم أهالى تلك المحافظة فى المناصب المختلفة التى يتولها فى وزارة الداخلية.

وتمنى للواء رجب عبد العال، التوفيق فى موقعه الجديد، مؤكدا على ثقته فى استكمال مسيرته، لافتا أن المهمة صعبة وثقيلة، مشيرا أن اللواء رجب له خبرة أمنية كبيرة ستجعله يطور من المنظومة الامنية داخل المحافظة.

ومن جانبه، قال اللواء عبد المجيد صقر، أن المحافظة كانت حريصة على تكريم قيادة امنية بقيمة اللواء محمد جاد والذى استطاع خلال فترة تولية المسئولية داخل المحافظة من احكام السيطرة الأمنية داخل المحافظة والقبض على عدد كبير من الخارجين عن القانون.

وفى الختام قدم محافظ السويس درع المحافظة الى اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية لمدن القناة ومدير أمن السويس واللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس الأسبق، كما قدم الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس درع الجامعة للواء محمد جاد وقدم القنصل السعودى عبد الله بن مضيف الطلحي القنصل العام بالسويس درع المملكة العربية السعودية وقدم اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر درع الهيئة وكما قدم المهندس محمد عبدالله رئيس النصر للبترول درع الشركة والمهندس محمد عليوة رئيس السويس لتصنيع البترول درع الشركة وفى نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية مع اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية لمدن القناة.
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