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الأمن العراقي يستخدم القوة لتفريق متظاهرين وسط كربلاء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:59 م
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بوابة الفجر
الفجر
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استخدمت قوات الأمن العراقية، مساء الثلاثاء، القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية وسط كربلاء، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".


وقتل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي ، وتعد هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003. 


وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجا على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد الغنية بالنفط.  


ووافق البرلمان العراقي، قبل يومين، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تجري القوى السياسية الممثلة في البرلمان مشاورات حول قانون جديد للانتخابات والحكومة الجديدة، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات العنيفة.
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كربلاء قوات قنابل مسيلة للدموع المتظاهرين القوة الأمن العراقي

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