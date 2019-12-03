البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت البورصة الأمريكية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول تأجيل الإتفاق التجاري مع الصين.





وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1 بالمائة ليسجل 27502 نقطة.





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 3093.2 نقطة.





وانخفض مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 8520.6 نقطة.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.744.