نجوم الفن يقدمون واجب العزاء للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد وفاة زوجته (صور)

أقيمت منذ قليل، عزاء سلوى الرافعي زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور مراسم العزاء، لمواساة صديقهم الفنان، وكان من بين الحاضرين الفنان عمرو سعد، ومحمد مرزبان، ونبيل الحلفاوي، ومحمد محمود، وطارق عبد العزيز، وفردوس عبد الحميد، وسميحة أيوب، وسميرة عبد العزيز.



يُشار إلى أن السيدة سلوى الرافعي زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وأعلن عن وفاتها الفنان مفيد عاشور، عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتب مفيد منشورًا قال فيه: "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعى والدة زوجتى، "زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة"، رحمها الله و غفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها".

