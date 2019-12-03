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غرفة صناعة الأخشاب: مدينة دمياط هي قلعة صناعة الأثاث

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:21 م
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مدينة دمياط للاثاث
مدينة دمياط للاثاث
داليا الحسين
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قال المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن افتتاح مدينة الأثاث في دمياط خطوة عملاقة توضح التطور في منظومة الصناعة بمصر، مشيرًا إلى أن وجود مدينة متخصصة للأثاث تساعد هذه الصناعة للوصل إلى العالمية.

وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء، أن صناعة الأثاث من الصناعة القديمة في مصر ويمتهنها أكثر من مليون مواطن، حيث يوجد أكثر من 200 ألف ورشة في مصر، لافتًا إلى أن مدينة دمياط؛ هي قلعة صناعة الأثاث.

وأشار إلى أن المدينة مجهزة بأحدث وسائل التكنلوجية الحديثة لتقديم منتج ذات جودة عالمية، مؤكدا على ضرورة تطوير التصاميم وتحديث للأذواق بما يتطلبه السوق المحلي والعالمي من اجل أن يكون لدينا قدرة تنافسية عالية مع المصنعين العالميين.

وشدد على ضرورة وجود نافذة تسويقية منظمة لمنتجات مدينة دمياط للأثاث تخاطب السوق المحلي والعالمي في نفس الوقت.
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الكلمات المفتاحية

مدينة دمياط للاثاث مدينة دمياط صناعة الاخشاب

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