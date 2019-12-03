كوكاكولا يواجه إف سي مصر استعدادا لسيراميكا في القسم الثاني





يلتقي فريق كوكاكولا وفريق اف سي مصر، في مباراة ودية تجمعهما ، في الواحدة من ظهر الأربعاء على ملعب طلعت حرب، وذلك في إطار استعدادات كوكاكولا لمواجهة سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.



ويستعد فريق كوكاكولا لمباراة سيراميكا، يوم الاتنين المقبل، على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.



وكان فريق كوكاكولا قد تعادل في المباراة السابقة مع الداخلية في موقعة مثيرة بهدفين لكل منهما، ويحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الداخلية وبتروجت.



وفي المقابل، يخوض نادي مصر المباراة الودية بفريق البدلاء عقب حصول الأساسين على راحه بعد الفوز على طلائع الجيش في دور الـ 32 من كأس مصر.





ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 16 نقطة

2- جمهورية شبين 11 نقطة

3- منتخب السويس 10 نقاط

4- القناة 9 نقاط

5- النجوم 9 نقاط

6- الداخلية 8 نقاط

7- كوكاكولا 8 نقاط

9- بتروجت 8 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين



