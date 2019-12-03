Advertisements
Advertisements
Advertisements

كوكاكولا يواجه إف سي مصر استعدادا لسيراميكا في القسم الثاني

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements


يلتقي فريق كوكاكولا وفريق اف سي مصر، في مباراة ودية تجمعهما ، في الواحدة من ظهر الأربعاء على ملعب طلعت حرب، وذلك في إطار استعدادات كوكاكولا لمواجهة سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.

ويستعد فريق كوكاكولا لمباراة سيراميكا، يوم الاتنين المقبل، على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.

وكان فريق كوكاكولا قد تعادل في المباراة السابقة مع الداخلية في موقعة مثيرة بهدفين لكل منهما، ويحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الداخلية وبتروجت.

وفي المقابل، يخوض نادي مصر المباراة الودية بفريق البدلاء عقب حصول الأساسين على راحه بعد الفوز على طلائع الجيش في دور الـ 32 من كأس مصر.


ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 16 نقطة
2- جمهورية شبين 11 نقطة
3- منتخب السويس 10 نقاط
4- القناة 9 نقاط
5- النجوم 9 نقاط
6- الداخلية 8 نقاط
7- كوكاكولا 8 نقاط
9- بتروجت 8 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الزرقا نقطتين
12- الترسانة نقطتين

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى رونالدو بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 6 ساعات

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«قنوات مفتوحة» تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Mohamed Salah

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ أقل من ساعتين

نشرة أخبار برشلونة اليوم: ميسي يوجه رسالة قوية إلى رونالدو ونجم برشلونة ينتقل إلى مدريد وصدمة كبرى بسبب كوتينيو

منذ أقل من ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

20 لاعبا في قائمة كوكاكولا لمواجهة النجوم بالقسم الثاني

الترسانة يواجه المريخ في صدام ساخن بالممتاز "ب"

مواجهات قوية للترسانة وبتروجت والسويس والقناة والمريخ بالقسم الثاني

تأجيل مباراة سيراميكا مع الزرقا بالقسم الثاني

كوكاكولا يستعد بقوة لمواجهة جمهورية شبين في القسم الثاني

كوكاكولا يختتم استعداداته لجمهورية شبين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

09:33 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

07:07 م

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status