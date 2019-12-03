مظاهرات المقاومة في الخارج.. رسائل دعم للانتفاضة وتنديد بجرائم نظام طهران (تقرير)

إيران تغلي





من جانبه، قال بهزاد نظيري، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن "النظام انتقل إلى مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن الملالي أعطوا أوامر ممنهجة بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو أمر غير مسبوق، معلقاً "لم نشهد يوما مجزرة كهذه".