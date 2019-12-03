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بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية لمرشحي انتخابات نادي النيابة الإدارية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:16 م
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النيابة الادارية
النيابة الادارية
هدير حمزة
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أعلن المتحدث الرسمي بإسم نادي مستشاري النيابة الادارية المستشار أحمد جلال، عن القائمة النهائية لأسماء المستشارين المرشحين لإنتخابات مجلس إدارة النادى رئيسًا وأعضاء مرتبة بالأقدمية.

وقد ترشح عن منصب رئيس المجلس كلا من:
المستشار عبد الناصر محمد عبد الحميد خطاب وشهرته عبد الناصر خطاب برقم عضوية 35.
والمستشار الدكتور الشافعى محمود صالح أحمد وشهرته د. الشافعى صالح برقم عضوية 224.
والمستشار رضا عبد الكريم عبد الغفار عبد الكريم وشهرته رضا عبد الكريم برقم عضوية 468.
والمستشار حسام الدين مصطفى حافظ الشاذلى وشهرته حسام الشاذلى برقم عضوية622.

أما عن درجة مستشار ( خمس مقاعد)، ترشح كلا من:
المستشار خالد عبد العزيز عبد الرحمن الطنانى وشهرته خالد الطنانى برقم عضوية 352.
والمستشار الدكتور حمزة فؤاد حماد سعد وشهرته حمزة فؤاد بعضوية رقم 398.
والمستشار مصطفى عبد العال حسين جبر وشهرته مصطفى جبر برقم عضوية 663.
والمستشار أحمد السيد السيد محمد خليفة وشهرته أحمد السيد خليفة بعضوية رقم 709
والمستشار خالد عبد الفتاح سيد سعد سرور وشهرته خالد سرور بعضوية رقم 725
والمستشارأحمد فاروق عبدالله السيد وشهرته أحمد فاروق عضوية رقم 1132.
والمستشارحسين محمد محمد البصال وشهرته حسين البصال عضوية رقم 1133
و ترشح ايضا المستشارة نيفين عبد المنعم إبراهيم عوض وشهرتها نيفين عبد المنعم عوض عضوية رقم 1339
والمستشار ريمون ماهر رزق الله رميلة وشهرتهريمون ماهر عضوية رقم 1344.
والمستشار إياد محمد عبد الحكيم أبو زيد وشهرته إياد عبد الحكيم عضوية رقم 1654.
والمستشار أحمد محمد جلال طه الضليل وشهرته إحمد جلال بعضوية رقم 1738.
والمستشار محمد حمدى عبدالله أحمد محمد البطران وشهرته محمد البطران عضوية رقم 1746.

وعن درجة رئيس نيابة وتشغل ( ثلاث مقاعد) ترشح كلا من:
الاستاذ أحمد أبو بكر محمد عبد الظاهر وشهرته أحمد عبد الظاهر
والأستاذة ياسمين محمد حسين عبد الوهاب عنبه وشهرتها ياسمين محمد عنبه
والأستاذ محمد سيد عبد الجواد علوانى وشهرته محمد عبد الجواد
والأستاذة إيمان سعيد محمد عصر وشهرتها إيمان عصر .
الأستاذ عماد أحمد منشاوى محمد وشهرته عماد المنشاوى
والأستاذ معتز هلال السيد على وشهرته معتز الهلالى
والأستاذ أمين عبد الرحمن على أمين وشهرته أمين أمين.
و الاستاذ وليد حموده محمد الباز وشهرته وليد حموده .
والاستاذ مصطفى محمد عبد الحليم محمد نصر وشهرته مصطفى نصر
و الأستاذ محمد عبد الباسط محمد العدوى وشهرته محمد عبد الباسط
والاستاذ مصطفى خليل إسماعيل الشربينى وشهرته مصطفى الشربيني

وجاء ترتيب المستشارين المرشحين لإنتخابات مجلس إدارة النادى رئيسًا وأعضاء مرتبة بالأقدمية كالتالي:
عن درجة وكيل أول نيابة ( ثلاثة مقاعد) ترشح:
الأستاذمحمد حسين عبد الجليل حسين نصار وشهرته محمد نصار
والأستاذة نورهان زكريا يحيى حافظ سلام وشهرتها نورهان زكريا.
والأستاذ إسلام محمد خليل الكيكى وشهرته إسلام الكيكى .
والأستاذ محمد على عمران جعفر وشهرته محمد عمران .
والأستاذ هانى محمد محمد أحمد شهاب وشهرته هانى شهاب .
والأستاذ محمد شعبان صديق عيد درويش وشهرته محمد شعبان العجمى .
والأستاذ هشام حلمى أحمد عبد العظيم وشهرته هشام حلمى .
والأستاذ أحمد رجب إبراهيم نصر صالح وشهرته أحمد رجب .
والأستاذ قدرى عبد المعطى السيد عبد الغنى وشهرته قدرى عبد المعطى سنجر.
والأستاذ ياسر عيد حسن أحمد وشهرته ياسر عيد القاضى .

وعن درجة وكيل نيابة ( إثنين مقعد) ترشح كلا من
الأستاذ محمد أشرف محمد كمال الدين وشهرته محمد أشرف
والأستاذ محمد أمين محمد محمد سعد وشهرته محمد أمين
والأستاذة إيمان الشامى محمد محمد الشامى.
والأستاذ عمرو أحمد سامى عبد العزيز وشهرته عمرو سامى.
والأستاذ صلاح محمود على المرسى وشهرته صلاح المرسى
والأستاذة نيفين سعيد محمد عفيفى وشهرتها نيفين سعيد عفيفى .
والأستاذة رنا أحمد طه محمد خلف الله وشهرتها رنا أحمد طه .

أما بخصوص المستشارين الذين إكتمل عطاؤهم ( مقعد واحد)، ترشح كلا من:
المستشار عبد المحسن محمود على محمود وشهرته عبد المحسن محمود.
والمستشار زكريا السيد أحمد وشهرته زكريا السيد أحمد.
بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية لمرشحي انتخابات نادي النيابة الإدارية
بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية لمرشحي انتخابات نادي النيابة الإدارية
بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية لمرشحي انتخابات نادي النيابة الإدارية
بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية لمرشحي انتخابات نادي النيابة الإدارية
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الكلمات المفتاحية

مجلس إدارة النادى النيابة الادارية المستشارين المرشحين القائمة النهائية

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