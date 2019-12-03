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تكريم جلال الشرقاوي وصبحي والنبوي في الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:15 م
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عبدالحافظ حمدي
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كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، عدد كبير من نجوم المسرح العربي الذين شاركوا في تطوير المسرح في حفل افتتاح الدورة الأولي من المهرجان .
حيث تم تكريم كل من الفنان القدير المخرج جلال الشرقاوي، والفنان الكبير محمد صبحي والفنان العالمي خالد النبوي والنافد حسن عطية وداود حسين وعدد كبير من نجوم الفن العربي .
الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .
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