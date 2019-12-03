تكريم جلال الشرقاوي وصبحي والنبوي في الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، عدد كبير من نجوم المسرح العربي الذين شاركوا في تطوير المسرح في حفل افتتاح الدورة الأولي من المهرجان .





حيث تم تكريم كل من الفنان القدير المخرج جلال الشرقاوي، والفنان الكبير محمد صبحي والفنان العالمي خالد النبوي والنافد حسن عطية وداود حسين وعدد كبير من نجوم الفن العربي .





الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .



