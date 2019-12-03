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ابتز أختهم بفيديوهات جنسية.. 3 أشقاء يعتدون على فران ويصورونه عاريًا في بني سويف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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اعتدى ٣ أشقاء على "فران" بالضرب، وتجريده من ملابسه، وتصويره عاريا ومحاولة الاعتداء عليه جنسيا، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، عقب قيامه باستدراج شقيقتهم وإيهامها بقدرته على حل المشكلات الزوجية مستخدمًا السحر والدجل، وتحصله منها على صور عارية ومقاطع فيديو جنسية لها، وابتزازها ماديًا نظير عدم فضحها، ونشر الفيديوهات والصور الإباحية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بإبلاغ فران يدعى "خالد.س.ج" 34 عاما، مقيم بندر الفشن، متهما ٣ أشقاء وهم: "إسلام ر.م" 26 عام، مبلط، و" أسامة" 25 عام، عامل، و"محمد" 31 عام، عامل، مقيمين بندر الفشن جنوب بني سويف، بالاعتداء عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 8 إيصالات أمانة، وتجريده من ملابسة وتصويره عاريًا ومحاولة الاعتداء عليه جنسيًا وهتك عرضه.

وأمر مدير أمن بني سويف بسرعة ضبط المتهمين وكشف ملابسات الحادث، حيث تمكنت قوة أمنية تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير مباحث بني سويف، من ضبط المتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية معهم عن اعترافهم بما جاء بأقوال المجني عليه، حيث أقروا بصحتها، وقدم المتهم الأول إيصالات أمانة بتوقيع المجني عليه، وهاتف محمول يحتوي على صور له.

كما كشفت التحريات عن اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليه لإنشائه صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قام من خلالها بإيهام شقيقتهم المقيمة بمحافظة الجيزة، بقدرته على حل المشكلات الزوجية مستخدمًا السحر والدجل، وتحصله منها على صور عارية ومقاطع فيديو جنسية لها، وقيامه بإبتزازها ماديًا نظير عدم افتضاحها، ونشر الفيديوهات والصور الإباحية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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