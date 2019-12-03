شعبان عبد الرحيم.. رحل البسيط المؤثر أول من جهر بكره إسرائيل في أغنية

رحم الله الراحل شعبان عبد الرحيم، الفنان الشعبي البسيط صاحب الكلمات البسيطة التى أثارت إعجاب وغضب الكثيرين، ليصبح شعبان عبد الرحيم من المغنين المعروفين، في مصر وخارجها، غنى شعبان في موضوعات لم يقترب منها أي من المطربين الذين تفوقوا عليه، من حيث الشهرة والإمكانات الفنية، بل إنه بكلماته البسيطة حاول نشر الوعي فى بعض الموضوعات، لذلك أحب الجمهور تلك التلقائية والبسيطة، والجرأة غير المصطنعة.



صوت متواضع وهجوم حاد على شعبان عبد الرحيم



تعرض شعبان عبد الرحيم للكثير من الانتقادات حيث وصف البعض صوته بأنه مثل "شكمان" العربية، كذلك كان مظهره وملابسه محط للعديد من الانتقادات وكان الهجوم عليه من كبار رجال الفن فى مصر أمثال الموسيقار حلمي بكر، ورغم إمكانات صوته المتواضعة والهجوم الحاد الذي شن عليه منذ ظهوره ألا أنه استمر لسنوات طويلة، وأصبح له قاعدة شعبية، ومن أغانيه المهمة التى حققت شهرة، وأثارت جدلًا تلك الأغاني.



أغنية "أنا بكره إسرائيل" وقناة "السي أن أن"



غنى شعبان أغنية "أنا بكرة إسرائيل"، منذ ما يقرب من 20 عامًا، في وقت لم يأتي على بال أى مطرب مهما كان حجمه على الساحة أن يغني بمثل هذه الكلمات، الأغنية السياسية التي غناها شعبان وقال فيها أنه لا يخاف من هذا الاعتراف حتى إن مات قتيل، أو دخل المعتقل، ووصف فيها حبه للسياسي البارز عمرو موسى، الذي عرف عنه وقتها مواقفه المعارضة للكيان الصهيوني، وحققتًا نجاحًا كبيرًا، فى مصر وخارجها كمان أنها أزعجت الكثيرين وسعت قناة عالمية كبير هى "السى أن أن" إلى عمل حوار معاه حول تلك الأغنية الصادمة بالنسبة لهم.



شعبان عبد الرحيم ضد السجائر



لم يقتصر اهتمام شعبان عبد الرحيم على السياسية لكن أغنيته التوعوية، هبطل السجاير كانت من الأغاني واسعة النجاح، رغم بساطة كلماتها التي توضح اعتزام شعبان أن يترك التدخين، ويصبح أنسانًا جديدًا، ويتجه للرياضة لكن وقت صدورها كان الكثيرون يرددونها وحتى الآن هي من الأغاني المعروفة رغم مرور سنين على إصدارها.



أغنية وثائقية لشعبنا عبد الرحيم لأحداث فى ٢٠١٩



حكي شعبان عبد الرحيم قصة محمد على المقاول الهارب المحرض على أحداث الشغب وتكدير استقرار المجتمع، استطاع شعبان فى أغنية تحمل عنوان "أنت فاشل" في أربع دقائق أن تكون أغنيته البسيطة بمثابة أغنية وثائقية، عن أحداث كادت أن تعود بالبلاد لمربع الفوضى من شخص لم ينجح كممثل وحقق خسائر في عمله كمقاول ليهرب خارج البلاد ويصبح أحد الأسلحة الخبيثة ضد بلاده.



شعبان عبد الرحيم يعادي إعلام الإخوان



يعد الإعلام المضاد للبلاد من الأسلحة القوية التي تمتلكها الجماعة الإرهابية وتبث من خلالها سمومها على المجتمع المصري من خلال إعلامها فى تركيا، وبقصد أو بدون قصد حارب شعبان عبد الرحيم إعلاميين الإخوان معتز مطر وهشام عبد الله وناصر وزوبع، وكان الأغنية صدى والدليل على ذلك قيام معتز مطر بالرد عليها فى برنامجه بلفظ "الحضيض".



موت شعبان عبد الرحيم و شماتة أعداء الوطن



ظهرت الشماتة في موت شعبان عبدالرحيم من أعداء الوطن ولعل، هذا يعكس أن هذا المغني الشعبي، كان له تأثير حقيقي، فعندما يشمت فيه الإسرائيلوين، بسبب أغنيته "بكره إسرائيل"، وتتساوى مع الأسرائيلي الشامتين إحدى المحسوبات على أعداء الوطن، وهي آيات عرابي التي كتبت تعليقًا تشمت في موت شعبان عبد الرحيم بسبب أغنيته الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث غنى شعبان أغنية بنحب السيسى الذى وضح فيها تفويض الشعب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورفض الفوضى والإرهاب ودعم الجيش وابطاله.

