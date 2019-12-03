أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقدم عرضا خياليا لضم "الصخرة" وأزمة جديدة تواجه زيدان ونجم الملكي يحسم مصيره من الرحيل

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إصرار الدنماركي كريستيان إيركسن نجم توتنهام وهدف الملكي على الرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





أخبار ريال مدريد الآن





- هدف ريال مدريد يصر على الرحيل عن توتنهام

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي حدد قيمة بيع نجم الفريق الدنماركي كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي ستبدأ في الأول من يناير القادم.

وأفادت صحيفة ستاندرد البريطانية بأن دانييل ليفي رئيس توتنهام يضغط بكل قوة من أجل بيع إريكسن في يناير القادم بعد أن ألمح النجم الدنماركي إلى أنه غير مستعد لتوقيع عقد جديد مع النادي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن عقد إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا ينتهي في نهاية الموسم الحالي مما يعني أن توتنهام سيحاول الاستفادة من بيعه في الميركاتو الشتوي خوفاً من فقدانه بشكل مجاني بعد عدة أشهر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إريكسن بفض مراراً وتكراراً تجديد عقده مع فريق شمال لندن على الرغم من حصوله على عرض تبلغ قيمته أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مما سيجعله أفضل اللاعبين أجراً في النادي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توتنهام يرغب في الحصول على 40 مليون جنيه استرليني مقابل بيع إريكسن..









- برشلونة يتفوق على ريال مدريد في صراع الكرة الذهبية

حصد النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، وذلك في كبير ضخم أقيم أمس بمسرح لو شاتيلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي للجائزة، بعد أن فض الشراكة مع منافسة الأزلي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ونادي يوفنتوس الحالي.

وكان الثنائي متساوياً في الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، بواقع خمس كرات لكل منهما، إلا أنه وبحصوله على السادسة أمس، إنفرد ميسي بالرقم القياسي لمرات الحصول على الجائزة المرموقة.

وأيضاً رفض نادي برشلونة الشراكة مع ريال مدريد في صدارة عدد ممثلي الفريقين الذي حصلوا على بالون دور، حيث أصبح رصيد برشلونة 12 لقباً، مقابل 11 للريال، و 8 ألقاب لعملاقي إيطاليا يوفنتوس وميلان.





ملخص أخبار ريال مدريد





- رئيس نادي نابولي يصدم ريال مدريد وبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لا زالا يطاردان نجم نابولي ومنتخب إسبانيا فابيان رويز، لضمه خلال الفترة القادمة.

وأفادت شبكة كادينا سير الإسبانية، أن عملاقي الليجا يترقبان وضعية النجم الدولي في ملعب سان باولو.

وقرر رويز تعليق مفاوضات تجديد عقده مع البارتينوبي خلال الفترة القادمة، حيث يرى أن الوقت مناسب لتغيير الوجهة والإنتقال لأحد الأندية الكبرى في أوروبا.

وساهمت وضعية نابولي المهتزة في الدوري الإيطالي في دحض مساعي رويز في البقاء مع نادي الجنوب الإيطالي.

ومن جانبه وجه أوريليو دي لاورينتس صدمة كبيرة للأندية المهتمة بضم صاحب الـ 23 عاماً، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

وعلق دي لاورينتس على الأمر لشبكة ESPN قائلاً: جلبت رويز منذ عام بمبلغ 30 مليون يورو، إذا أراد أي ناد ضمه، عليه أن يدفع مبلغاً يوازي 180 مليون يورو".

وليس ريال مدريد وبرشلونة هما المهتمان فقط بخدمات رويز، حيث تبرز أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن قائمة المهتمين بخدماته









- عرض خيالي من ريال مدريد لضم نجم نابولي

أفادت بعض التقارير الإيطالية أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض ضخم لنابولي الإيطالي للحصول على خدمات المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية "Calciomercato" أن ريال مدريد يسعى جاهداً لضم المدافع السنغالي في الانتقالات الصيفيو المقبلة.

يزعم التقرير أن مدريد تعتبر كوليبالي ، 28 عامًا ، بديلاً طويل الأجل لسيرجيو راموس البالغ من العمر 33 عامًا ، والذي ينتهي عقده في عام 2021.

يعتقد أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس حريص على بيع كوليبالي وكذلك درايز ميرتنز من أجل إعادة بناء الفريق.

كوليبالي هو هدف طويل المدى لمانشستر يونايتد ولديه حاليًا ثمنًا في منطقة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من أنه سيتم تخفيض ذلك إذا لم يحقق نابولي كرة القدم في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل









- مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على عودة ريال مدريد إلى المقدمة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان رغم البداية السيئة.

وقال الصحفي في صحيفة ماركا الإسبانية، خوانما رودريجز: "لم يلعب ريال مدريد جيدا خلال عام ونصف وحتى عندما لعب كرة قدم جيدة، كانت على فترات متقطعة، لقد كان أمرا غريبا لأن الفوز ب4 مباريات متتالية لفريق يملك كورتوا، راموس، مارسيلو، بيل، كروس، بنزيما، إيسكو وكاسي لا يجب أن يكون خبرا يتصدر الصحف".

وتابع: " عموما، لقد عاد مدريد، إنهم هنا ينافسون على الليجا البطولة التي يعرفون خباياها جيدا (33 بطولة)، السبب وراء كل هذا، ومن العدل الاعتراف بذلك هو زين الدين زيدان، لم تعجبني الطريقة التي رحل بها، بين عشية وضحاها واضعا قنبلة على مكاتب البرنابيو صُدم بها فلورنتينو بيريز".

وأضاف: " كان رحيله مفاجئا، كانت عودته مفاجأة أيضا، بعودته قدم مدريد أداء أسوأ من ذلك الذي قدمه مع لوبيتيجي وسولاري، وعد بتغييرات لم تحدث، بتشكيلة معتادة، لكن وبلمسته المعهوده، أضاف زيدان عمرا آخر لهؤلاء اللاعبين، بما فيهم إيسكو الذي بدا كما لو كان لاعبا معتزلا قبل برهة قصيرة".

واختتم: "كما قال مارسيلو، تكسب الليجا عن طريق الفوز في إيبورا، يبدو زيدان ملتزما بإعادة الاستمرارية لمدريد في الليغا يوما بعد يوم، والحقيقة هي أن هذا الفريق يذكرني بذلك الفريق الذي احتل وسيطر على أوروبا واسبانيا في نفس الموسم، هيا بنا .. فلنعد إلى المنزل .. من أجل الاحتفال بأعياد الميلاد"





نشرة أخبار ريال مدريد اليوم





- نجم ريال مدريد يحسم مصيره

كشف نجم ريال مدريد الإسباني عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبله في الاستمرار مع فريقه في الموسم القادم.

وقال إبراهيم دياز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "أن أكون في أفضل نادي في العالم هو حلم منذ أن كنت طفلًا ، مع التواضع و العمل الجاد سيأتي كل شيء".

وتابع : "لم أفكر أبدًا في المستقبل. لكن عندما يطلبك نادي مثل ريال مدريد تفكر حقًا في العودة إلى إسبانيا و اللعب في أفضل نادي في العالم و في التاريخ أيضًا ، لقد كان أمر مثيرًا للغاية و كنت أشعر بالسعادة الكبيرة ".









- أزمة جديدة لزيدان في ريال مدريد

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، حالة من القلق خوفًا من غياب نجمه أمام برسلونة، بالكلاسيكو الإسباني، لحساب مؤجلات الجولة العاشرة بالليجا.

وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية" في تقرير لها اليوم، إن البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق بات مهددًا بالغياب أمام برشلونة، بسبب تراكم الكروت الصفراء.

وأضافت الصحيفة أن كاسيميرو، يتبق له كارت أصفر وحيد، وهو ما يهدد غيابه في حال حصوله على هذا الكارت بمباراة فالنسيا التي تسبق مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

وتابعت الصحيفة، أن الحل الوحيد لدى المدير الفني واللاعب، هو التضحية والحصول على الكارت في مباراة إسبانيول المقبلة، ليغيب عن مباراة فالنسيا التالية، ويصبح بعدها جاهز بشكل تلقائي لمواجهة برشلونة بالليجا.



