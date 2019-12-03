سياسيون عراقيون وحلفاؤهم يعقدون محادثات لإنهاء العنف





الأكراد يسعون للحفاظ على المكاسب



الوقت نفسه، تستمر الاحتجاجات.



وتضامنا مع المحافظات الجنوبية، سار مئات الطلاب في مدينة كركوك الشمالية المتعددة الأعراق؛ حيث ألغت الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية احتفالات عيد الميلاد.



وقال مسعفون، إن 35 متظاهرًا أصيبوا بجروح في مدينة النجف المقدسة عندما أطلق حراس بملابس مدنية البنادق والغاز المسيل للدموع على الحشود بالقرب من قبر آية الله محمد باقر الحكيم، وهو رجل دين أسس حزبًا سياسيًا شيعيًا كبيرًا.



كما هزت أعمال العنف في النجف منذ إحراق المحتجين القنصلية الإيرانية هناك الأربعاء الماضي، متهمين طهران بدعم الحكومة.



وفي كربلاء، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



كما عزز نحو 500 من الضباط الإضافيين في الناصرية و150 في البصرة السجون التي تحتجز الجهاديين المتهمين، لمنع الاختراق وسط الفوضى.





تجمع السياسيون العراقيون وحلفاؤهم الإقليميون في بغداد، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة كيفية حل شهرين من الاحتجاجات التي أسقطت الحكومة؛ حيث ضرب العنف المدن الجنوبية.ولقد غمر المتظاهرون، الذين يطالبون بالإصلاح العاصمة والجنوب ذي الأغلبية الشيعية منذ أكتوبر، في أكبر حركة شعبية تشهدها البلاد منذ سنوات.ونظرًا لتهديدات النخبة الحاكمة، قوبلت المسيرات بالعنف من قبل قوات الأمن والجماعات المسلحة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 430 شخصًا وجرح 20 ألفًا، معظمهم من المتظاهرين.وبعد تصاعد العنف الأسبوع الماضي، استقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتكثفت المحادثات لإيجاد بديل لهذا الأسبوع.وقال مصدر سياسي رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس"، إن من بين من حضروا المفاوضات حليفان رئيسيان للاحزاب الشيعية الرئيسية في العراق: قائد الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني وسيط السلطة اللبناني محمد كوثراني.وأفاد المصدر دون أن يذكر تفاصيل، بأن سليماني موجود في بغداد للضغط من أجل مرشح معين لخلافة عبد المهدي.وأضاف المصدر أن كوثراني، وهو مسؤول بارز في جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة بشأن العراق، يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في إقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بهذا الشأن.كما تتمتع القوى السياسية في العراق ذي الأغلبية الشيعية بعلاقات وثيقة مع نظرائها في إيران ولبنان؛ حيث تقول الولايات المتحدة: إن "وجود سليماني أظهر أن أرشيفها الإيراني يتدخل مرة أخرى في العراق".وفي وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، سقطت خمسة صواريخ على قاعدة غرب العراق حيث تتمركز القوات الأمريكية، دون وقوع إصابات أو أضرار من قبل قوات الأمن العراقية.دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق صناع القرار إلى التحرك بسرعة استجابة لمطالب التغيير، وقالت جينين هينس بلاشارت: إن الزعماء السياسيون لا يتمتعون بترف الوقت ويجب أن يرتقوا حتى اللحظة.واحتج المتظاهرون على الفساد المتفشي ونقص الوظائف وضعف الخدمات العامة.كما يقول البنك الدولي، إنه على الرغم من الثروة النفطية لثاني أكبر منتج في أوبك، يعيش واحد من كل خمسة عراقيين في فقر وتبلغ نسبة بطالة الشباب ربع.وأوضح المحتجون، أن مثل هذه المشكلات تتطلب حلولا أكثر عمقا من استقالة عبد المهدي، أول رئيس وزراء يتنحى منذ تنصيب نظام برلماني في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين في عام 2003.ولكن أي خليفة سيحتاج إلى موافقة الفصائل الشيعية المنقسمة والسلطات الكردية وحلفاء العراق الرئيسيين، الولايات المتحدة وإيران، كما دعمت حكومة إقليم كردستان عبد المهدي ومن المحتمل أن تشعر بالقلق من استقالته.وقال المحلل عادل بكوان، إن حكومة إقليم كردستان تعطي أولوية للاحتفاظ بحصة كبيرة من المناصب الحكومية الفيدرالية والتأكد من أن التعديلات الدستورية لا تهدد "مكاسبها الأخيرة".وصرحت الإدارة الكردية، بأنها "تأمل في تنفيذ" صفقة تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ قبل أيام من استقالة رئيس الوزراء، ومنحها حصة من الميزانية الفيدرالية لعام 2020 في مقابل تصدير نفطها عبر البائع الوطني.وصرح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، بأن الأحزاب الأخرى تسعى للحصول على ضمانات، ووصف المناقشات بأنها "صعبة للغاية".كما تدرس الأحزاب تشكيل حكومة "انتقالية" مدتها ستة أشهر للإشراف على الإصلاح الانتخابي قبل إجراء تصويت برلماني مبكر، حسبما ذكرت مصادر حكومية وسياسية لوكالة فرانس برس.ويعد القانون الانتخابي الجديد مطلبًا رئيسيًا للاحتجاج، وهو الآن محور الإصلاحات المقترحة التي ناقشتها الكتل البرلمانية الرئيسية، وفي