Advertisements
Advertisements
Advertisements

رحلة "ابن ماسبيرو البار".. محمود مصطفى من عامل بمحطة وقود إلى منتدى شباب العالم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:03 م
Advertisements
محمود مصطفى المعلق الصوتي لمنتدى شباب العالم
محمود مصطفى المعلق الصوتي لمنتدى شباب العالم
ميسون أبو الحسن
Advertisements

صوتٌ عذب، يلفت انتباه مسامعك بمجرد أن يمر أثيره قرب أذنيك، تعتقد للحظة الأولی أنه رجلٌ خالط شيب الأربعين، ولكن المفاجأة أنه شاب قليل البنية، لم يطرق بعد أبواب العقد الثالث، وتندهش للحظات، من أين يخرج هذا الصوت العذب؟ وكيف وصل في سن صغير لأن يكون المعلق الصوتي لكبرى الفعاليات الرسمية للدولة؟

 

إنه محمود مصطفى، المعلق الصوتي الرسمي لمنتدى شباب العالم، أكبر حدث دولي تنظمه مصر مؤخرًا، لمع اسمه كأفضل المعلقين الصوتيين الشباب في مصر؛ وكان أبرزهم خلال مشاركته بمؤتمر الشباب ومنتدى شباب إفريقيا، فكان اجتهاده هو بطل القصة، وحلمٌ طالما راوده لسنوات عدة.


رحلة ابن ماسبيرو البار.. محمود مصطفى من عامل بمحطة وقود إلى منتدى شباب العالم



البداية

ولد محمود مصطفى في 20 سبتمبر عام 1990 بمنطقة الظاهر بمحافظة القاهرة، لم يكن يعلم أن حياته المقبلة ستكون مزيجًا من الطموح والكفاح والألم، بدأت قصة هذا الشاب خلال عامه الثاني في كلية الآداب جامعة عين شمس في 2010، حينما قرر أن يخفف العبء عن كاهل والدته، خاصة في ظل غياب والده عن المنزل، فلم يجد مفرًا من العمل في وظيفة ليس لها صلة بطموحه.

 

توجه محمود مصطفى ذات يوم، للبحث عن عمل في إحدى محطات الوقود، لم يخجل يومًا من ذلك، وظل يعمل بها حتی عام 2013، وذات يوم عمل، لا يختلف كثيرًا عن غيره، وقفت إحدى السيارات أمامه المحطة، وبدأ محمود في عمله الطبيعي بملئ خزانها بالوقود، وبعد أن انتهى رفع رأسه ليجد أحد أساتذته الجامعيين في حالة ذهولٍ من الموقف، فكان صاحب السيارة الذي ظل لوقتٍ غير واعٍ لما رآه، في لحظات كان وقعها شديد الصعوبة عليه، تعلقت فيها عيناهما التي امتلأت بمزيج غريب من الأسئلة والحزن والدهشة!


رحلة ابن ماسبيرو البار.. محمود مصطفى من عامل بمحطة وقود إلى منتدى شباب العالم



انطلاقة

بدأ محمود مصطفى حياته من منبع الإعلام في مصر "ماسبيرو"، في عام 2012 بالتسجيلات، ثم مراسلًا على الهواء بعد عام 2011، وكان لا يزال يعمل في محطة الوقود، ولكن لم يجد مفرًا من الاجتهاد، ولم يخجل يومًا من طموحه أو ظروفه، رافعًا شعار: "بكرا أحسن".


بدأ محمود العمل كمعلق صوتي فعليًا في عام 2012، بقناة الحدث العراقية، وكانت تلك أول فرصة مطلقة له، وكان راتبه ذلك الوقت لا يتخطى 700 جنيه فقط، ولكنه لم يترك عمله بالمحطة، ولم يجعل الإحباط في يومٍ يتسلل إلى عروقه.


رحلة ابن ماسبيرو البار.. محمود مصطفى من عامل بمحطة وقود إلى منتدى شباب العالم



نجاحاته

كان عام 2016 مختلفًا بالنسبة له؛ فخرج أول فيلم رسمي بتعليقه الصوتي، من منبع الإدارة العامة للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، بعنوان "الكلية الحربية مصنع الرجال"، والذي شاهده الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخرد طلاب الكلية الحربية، وكانت هذه نقطة التحول في حياة بطل قصتنا، ومن هنا انطلق محمود مصطفى في مؤتمرات الشباب، التي كان المعلق الصوتي الرسمي لها، ومن ثم معلق منتدى شباب أفريقيا، ثم منتدى شباب العالم، حيث تمت دعوته بشكل رسمي.


وعمل محمود مصطفى كمعلق صوتي للتلفزيون الرسمي السعودي، فضلًا عن منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى كونه أهم المعلقين الصوتيين بأكبر شركات الإعلام في مصر الآن، وله كتابًا في السوق باسم "حكاوى عامة مصرية"، موثقًا لكل المواقف التي رواها بإبداع على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


رحلة ابن ماسبيرو البار.. محمود مصطفى من عامل بمحطة وقود إلى منتدى شباب العالم



شخصيته وطموحه

على الرغم من حبه الشديد لعمله، إلا أنه محبًا للفن أيضًا، خاصة القديم منه؛ فيقبع بالساعات داخل مكتبة ماسبيرو التي يعشقها، باحثًا عن كل ما هو من العصر الذهبي، وتجده مرجعًا لكل ما هو ماضٍ.


"أحب الزمالك حبًا جنونيًا، وأحلم أن أكون المعلق الصوتي رقم 1 في الوطن العربي"، بهذه الكلمات وصف محمود مصطفى طموحه، الذي يبحث كل يوم عن الفوز بجائزة أفضل معلقٍ صوتي لأفضل فيلم وثاقي في العالم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى شباب العالم منتدى شباب أفريقيا محمود مصطفى مؤتمر الشباب الفجر التعليق الصوتي

أخبار تهمك

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 4 ساعات

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 13 ساعة

«قنوات مفتوحة» تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Mohamed Salah

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ أقل من ساعتين

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

نشرة أخبار برشلونة اليوم: ميسي يوجه رسالة قوية إلى رونالدو ونجم برشلونة ينتقل إلى مدريد وصدمة كبرى بسبب كوتينيو

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ أقل من ساعتين

ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى رونالدو بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

من هو "نقشبندي" المسؤول الجديد عن المنظومة التحكيمية بالدوري السعودي؟

أيمن الكاشف: دخلت مجال التعليق الرياضي بـ"الصدفة"

أيمن الكاشف لـ "الفجر الرياضي": هناك عوامل ساهمت في تقزيم المعلق المصري.. والدوري لدينا فقير

حكايات "القطايف واللطايف" مع المعلق المصري المميز كابتن أيمن الكاشف

شارك بأكبر الفعاليات ووثق أهم الأحداث.. من هو محمود مصطفى المُعلق الصوتي لـ مؤتمر الشباب؟

'الفجر' تنفرد بنشر بروموهات منتدى شباب العالم.. والمعلق الصوتي: تعبر عن الشخصية المصرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

09:33 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

07:07 م

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status