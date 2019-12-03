رحلة "ابن ماسبيرو البار".. محمود مصطفى من عامل بمحطة وقود إلى منتدى شباب العالم

البداية

ولد محمود مصطفى في 20 سبتمبر عام 1990 بمنطقة الظاهر بمحافظة القاهرة، لم يكن يعلم أن حياته المقبلة ستكون مزيجًا من الطموح والكفاح والألم، بدأت قصة هذا الشاب خلال عامه الثاني في كلية الآداب جامعة عين شمس في 2010، حينما قرر أن يخفف العبء عن كاهل والدته، خاصة في ظل غياب والده عن المنزل، فلم يجد مفرًا من العمل في وظيفة ليس لها صلة بطموحه.

توجه محمود مصطفى ذات يوم، للبحث عن عمل في إحدى محطات الوقود، لم يخجل يومًا من ذلك، وظل يعمل بها حتی عام 2013، وذات يوم عمل، لا يختلف كثيرًا عن غيره، وقفت إحدى السيارات أمامه المحطة، وبدأ محمود في عمله الطبيعي بملئ خزانها بالوقود، وبعد أن انتهى رفع رأسه ليجد أحد أساتذته الجامعيين في حالة ذهولٍ من الموقف، فكان صاحب السيارة الذي ظل لوقتٍ غير واعٍ لما رآه، في لحظات كان وقعها شديد الصعوبة عليه، تعلقت فيها عيناهما التي امتلأت بمزيج غريب من الأسئلة والحزن والدهشة!