ياسر فتحي: قطر هددت فرنسا بوقف صفقة تسليح في حال عدم توقف التحقيقات مع ناصر الخليفي













قال المستشار ياسر فتحي، إن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي محل إتهام في رشوة مباشرة في الحصول على حقوق نقل بطولة ألعاب القوى، موضحا أن "الخليفي" معرض للتحقيقات أمام النائب العام السويسري بسبب الفساد.وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن قناة "بي إن سبورت" القطرية مشروع سياسي، استغلت الفساد داخل الفيفا للحصول على حقوق غير مشروعة لنقل البطولات.وأوضح أن هناك فساد في عقود الاتحاد الدولي مع "بي إن سبورت" لنقل جميع البطولات حتى 2030، موضحا أن "بي إن سبورت" مشروع سياسي بديل لقناة الجزيرة التي فقدت مصداقيتها.واستطرد قائلًا: "القناة القطرية هم لصوص؛ حيث استولت على حقوق عدد من الدول في بث البطولات"، كاشفًا أن قطر هددت فرنسا بوقف صفقة تسليح في حال عدم توقف التحقيقات مع ناصر الخليفي.ونوه إلى أن قطر لم تنجو من اتهامات الرشوة في الحصول على تنظيم كأس العالم 2022، لافتا إلى أن ناصر الخليفي مطلوب في تحقيقات بدولتين أجنبيتين مما يحدد من حركته وسيقل من ظهوره الإعلامي لحمايته.