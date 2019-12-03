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محافظ دمياط: مدينة الأثاث كانت حلماً لكل أهل المحافظة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:57 م
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منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط
هدى عبدالرازق
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قالت منال عوض، محافظ دمياط، إن مشروع مدينة دمياط للأثاث كان حلمًا لأبناء محافظة دمياط، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي حرص على الاستماع إلى مشاكل الصناع وأصحاب الورش، ووجه بحل مشاكلهم.

وأشارت "عوض"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن مدينة دمياط للأثاث كيان صناعي متكامل، موضحة أنه سيتم إنشاء مول في المدينة وحيث سيعرض به الأثاث.

وأَضافت أن المدينة تضم فندق 3 نجوم وأخر 4 نجوم، ومستشفى، مؤكدة أن وجود هذا الكيان الاقتصادي له تأثير إيجابي على المواطنين في دمياط، حيث أن وجود كل الورش في مكان واحد، فضلا عن وجود فنادق للإقامة سيشجع على زيارة المدينة.
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مدينة دمياط للأثاث محافظ دمياط فندق المواطنين الرئيس السيسي

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