صدمة في الهلال قبل كأس العالم للأندية



أعلن المنتخب السعودي عن إصابة لاعبه سالم الدوسري وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أثناء مشاركته في مواجهة عمان، مساء أمس الإثنين، والتي انتهت بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف، الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس الخليج العربي "خليجي 24".



تلقى نادي الهلال، مجموعة من الأخبار الصادمة من داخل معسكر منتخب السعودية، المشارك في بطولة كأس الخليج 24، والتي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 26 نوفمبر حتى الثامن من ديسمبر.



ولم يشارك الدوسري، في التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي، مساء اليوم، بسبب معاناته من الإصابة في عضلة الساق.



وأجرى الدوسري، أشعة الرنين المغناطيسي، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.



كما غاب سلمان الفرج، لاعب خط الوسط فريق الهلال، عن مران الأخضر، لشعوره بألم في العضلة الخلفية للفخذ.





ومن المقرر أن يشارك الهلال في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم، بعد تويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.



ويواجه الهلال فريق الترجي التونسي في افتتاح بطولة كأس العالم لأندية، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.