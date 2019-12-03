Advertisements
Advertisements
Advertisements

البيت الأبيض: تقرير تحقيق مساءلة ترامب "زائف"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:48 م
Advertisements
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
Advertisements
انتقد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التحقيقات التي شكلها الديمقراطيون بالكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "زائف".


وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني جريشام، إن هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط الديموقراطيين، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء.

 واتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستغلال سلطات منصبه من أجل التماس تدخل خارجي للاستفادة من ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.  


وذكر تقرير للجنة المخابرات بالمجلس، وهي اللجنة التي قادت تحقيق مساءلة ترامب الذي بدأ رسميا في سبتمبر أيلول، أن ترامب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.  


ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الساعة 2300 بتوقيت جرينتش للتصويت على ما توصلت إليه. 

وسيتم بعد ذلك إحالة الأمر للجنة القضائية بمجلس النواب لبدء إجراءاتها يوم الأربعاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسائلة عزل الرئيس الامريكي زائف ريشا تقرير ترامب تحقيق البيت الأبيض

أخبار تهمك

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 13 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

«قنوات مفتوحة» تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Mohamed Salah

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 6 ساعات

نشرة أخبار برشلونة اليوم: ميسي يوجه رسالة قوية إلى رونالدو ونجم برشلونة ينتقل إلى مدريد وصدمة كبرى بسبب كوتينيو

منذ أقل من ساعة

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى رونالدو بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

واشنطن: ترامب يهاجم التحقيقات في علاقاته بروسيا مجدداً

أمر عاجل لكشف بيانات ترامب الضريبية

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال شجار مع حراس كوريين شماليين (فيديو)

بعد نشر نص المكالمة.. ترامب يتهم الديموقراطيين بتهديد الرئيس الأوكراني

ترامب في طريق العزل.. استقالة مبعوثه بأوكرانيا بعد ورود اسمه في 'المكالمة الفاضحة'

ترامب يصف التحقيق الذي يدعو إلى عزله بـ "الإعدام خارج إطار القانون"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

09:33 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

07:07 م

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status