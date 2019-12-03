البيت الأبيض: تقرير تحقيق مساءلة ترامب "زائف"

انتقد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التحقيقات التي شكلها الديمقراطيون بالكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "زائف".









وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني جريشام، إن هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط الديموقراطيين، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء.





و اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستغلال سلطات منصبه من أجل التماس تدخل خارجي للاستفادة من ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.









وذكر تقرير للجنة المخابرات بالمجلس، وهي اللجنة التي قادت تحقيق مساءلة ترامب الذي بدأ رسميا في سبتمبر أيلول، أن ترامب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.









ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الساعة 2300 بتوقيت جرينتش للتصويت على ما توصلت إليه.





وسيتم بعد ذلك إحالة الأمر للجنة القضائية بمجلس النواب لبدء إجراءاتها يوم الأربعاء.