اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في عمان
دولار أمريكي
سعر الذهب بـ ريال عماني
عيار الذهب
46.86
18.04
اسعار الذهب عيار 24
42.96
16.54
سعر الذهب عيار 22
41.01
15.79
اسعار الذهب عيار 21
35.15
13.53
اسعار الذهب عيار 18
27.34
10.53
سعر الذهب عيار 14
23.43
9.02
سعر الذهب عيار 12
1.457
561.15
اسعار أوقية الذهب
328.04
126.31
اسعار جنيه الذهب
46.862
18.043
اسعار كيلو الذهب
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان في الأيام السابقة في السوق العماني .
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في عمان
اليوم
عيار 14
عيار 18
عيار 21
عيار 24
22 نوفمبر
10.61
13.64
15.91
18.19
21 نوفمبر
10.61
13.64
15.91
18.19
20 نوفمبر
10.61
13.64
15.91
18.18
19 نوفمبر
10.65
13.69
15.98
18.26
18 نوفمبر
10.58
13.60
15.87
18.13