أخرهم شعبان عبد الرحيم وهيثم زكي.. 5 مشاهير رحلوا في عام 2019

جيهان عفيفي



صدم الجميع أمس، بخبر موت الإعلامية جيهان عفيفي، حيث توفت بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت بسببها، لأحدى المستشفيات، واستمرت معاناتها لأكثر من أسبوعين حتى وافاتها، وكانت تقدم برنامج "سكوب" على شاشة قناة "LTC"، وهو برنامج إجتماعي ويناقش القضايا اليومية.



شعبان عبد الرحيم



توفى اليوم الثلاثاء، المطرب شعبان عبد الرحيم، عن عمر يناهز 62 عاما، وكان صباح اليوم، في مستشفى المعادي العسكرية، ثم تدهورت صحته فدخل غرفة الإنعاش لإسعافه، فدهورت أكثر وتوقفت عضلة قلبه سريعا وتوفى.



هيثم أحمد زكي



كان في كامل صحته، ويمارس عمله ونشاطه اليومي بشكل طبيعي، وفجأة سمعنا خبر وفاته، وهو في سن الـ35 من عمره، ورحل يوم 7 نوفمبر عن عالمنا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية داخل منزله.



طلعت زكريا



توفى الفنان الكوميدي طلعت زكريا، عن عمر ناهز الـ58 عاما، وتدهورت حالته الصحية نقل لإحدى مستشفيات 6 أكتوبر، ليتوفى هناك، وكان سبب الوفاة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.



ناهد حسين



توفيت الفنانة ناهد حسين في العام نسه، وشيع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم، حيث دفنت في مقابر العائلة بالبساتين، قرر أهل الفقيدة عدم عقد عزاء، كما كتبت في وصيتها، وأن يكون التشييع قاصرًا على الجنازة والمقابر.

يأتي الموت ويسرق منا كل غالي وعزيزعلى قلوبنا، ومر علينا الكثير من الفواجع، وفقدنا الكثير على غفلة، لقد كان هذا العام ملئًا بموت الكثير من المشاهير وأخرهم المطرب شعبان عبد الرحيم، والإعلامية جيهان عفيفي.