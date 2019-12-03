برلمانية تطالب بتغيير ترتيب حضانة الطفل: "ليه الأب يكون رقم 16"

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن الأزهر الشريف منارة للعلم في الشرق الأوسط والعالم الإسلام، ووفقًا للدستور فهو يدير شؤنه مستقلًا، ويتحمل مسؤولية الدعوى والفتاوي، أما التشريع فهو حق أصيل لمجلس النواب، ولكن يجب أخذ رأيه في الأمور الدينية وفقًا للمادة الثانية للدستور.



وتابعت "ثابت"، خلال حوراها مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الطلاق هو بداية للمشاكل وليس حلًا للمشاكل مثلما يتصور البعض، لذلك هناك ضرورة لإعداد دورات إلزامية للتوعية المقبلين على الزواج.



وشددت على ضرورة تغيير ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، معقبة: "ليه لما الأم تموت يكون الأب وهو الطرف الثاني رقم 16 في ترتيب الحضانة، يعني الطفل يتحرم من الأب والأم على حد سواء".

