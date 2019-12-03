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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في لبنان

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:44 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في لبنان


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،53.322 بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"، 62.209  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 71.049 بـ ليرة لبنانية  .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.547  بـ ليرة لبنانية  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء.


اسعار الذهب اليوم  الثلاثاء 3-12-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في لبنان



عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

47.11

71.049

سعر الذهب عيار 22

43.18

65.170

اسعار الذهب عيار 21

41.22

62.209

اسعار الذهب عيار 18

35.33

53.322

سعر الذهب عيار 14

27.48

41.472

سعر الذهب عيار 12

23.55

35.547

اسعار أوقية الذهب

1.465

2.211.032

اسعار جنيه الذهب

329.75

497.672

اسعار كيلو الذهب

47.106

71.094.285

 

 

 

 

 

 

 

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في لبنان


ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

30 نوفمبر

41.552

53.424

62.329

71.231

29 نوفمبر

41.317

53.122

61.977

70.829

28 نوفمبر

41.457

53.544

62.186

71.069

27  نوفمبر

42.457

54.404

62.352

72.069

26نوفمبر

42.112

54.145

62.394

72.258

 

 

 

 

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