أعراض شائعة خطرة على العين .. اذهب للطبيب فور ظهورها

أعراض إذا ظهرت عليك توجه إلى الطبيب فورًا:



1- نقاط وبقع كثيرة في المجال البصري

عادة، البقع والتحركات في سن متقدمة هي حالة طبيعية، والتي تدعى انفصال الزجاجية، و يحدث هذا عندما يتقلص السائل الذي يشبه الهلام والذي يملأ العين مع مرور السنين وتتكون بلورات في سائل العين. الزجاجية تنفصل عن شبكية العين، التي يحدث فيها تحليل الرؤية.



التفشي المفاجئ للبقع والتحركات يمكن أن يحدث بسبب تمزق خطير أو انفصال الشبكية. إذا كنتم ترون فجأة وابلا من البقع والتحركات، توجهوا إلى طبيب العيون فورا.



2- ستار داكن يغطي مجال الرؤية

هذا الوضع يمكن أن يحدث بسبب انفصال الشبكية، والذي يحدث عندما تنفصل شبكية العين من الطبقة الأساسية للأوعية الدموية، إذا لم تتصل الشبكية من جديد في غضون ساعات قليلة، فيمكن أن يصبح فقدان الرؤية دائم.



3- الألم المفاجئ في العينين "الأحمرار أو الغثيان والقيء"

هذه الأعراض يمكن أن تشير الى تفشي مفاجئ للزرق الضيق الزاوية، والذي يمكن أن يؤدي بشكل دائم لتضرر العصب البصري للعين ولفقدان البصر.هناك حاجة للعلاج الفوري لمنع فقدان البصر الدائم.



4- إغلاق تدريجي أو مفاجئ في مجال حقل الرؤية

في هذه الحالة يتقلص كثيرا حقل الرؤية ويمكنكم رؤية ما هو موجود أمام أعينكم فقط. هذا يمكن أن يكون الزرق المفتوح الزاوية، والذي يسبب لتضرر العصب البصري ويرافقه فقدان جزئي للرؤية.



ملحوظة:

دون العلاج الطبي، فالزرق يؤدي إلى فقدان الرؤية الجزئي أو الكلي.



5- تشوهات في مركز البصري وانحناء الخطوط

هذه الأعراض قد تحدث بسبب الضمور البقعي (AMD)، المرض البصري الذي يؤدي الى فقدان البصر الدائم لدى البالغين فوق سن ال 50، في السابق لم يكن هناك علاجًا فعالًا لمرض AMD، ولكن اليوم هناك العديد من العلاجات الطبية الجديدة التي يمكنها في الواقع أن توقف فقدان البصر بسبب الضمور البقعي بشرط أن يتم علاجه في الوقت المناسب.



6- الرؤية الغائمة، "هالات" حول الأضواء ليلًا وعدم رؤية الألوان الفاتحة

هذه التغييرات قد تكون بسبب إعتام عدسة العين، وهذه الحالة تميل إلى التفاقم تدريجيا مع مرور الوقت ولا تعتبر من حالات الطوارئ الطبية، ومع ذلك عندما تصبح عدسة العين غائمة أكثر فقد يؤدي إعتام عدسة العين مع مرور الوقت إلى فقدان البصر.



ملحوظة:

يجب اجراء جراحة الساد، الذي ينظف العدسة المتعكرة أو استبدالها بعدسة اصطناعية. إذا تم تأجيل جراحة الساد كثيرًا، تزيد فرص حدوث المضاعفات، فقد تصبح العدسة المتعكرة أكثر تصلبا ويكون من الصعب إزالتها.



7- مناطق ناقصة في الحقل البصري

قد يترافق هذا مع بقع أو نقاط في العين وعدم وضوح الرؤية الغير مبرر لدى مرضى السكري، مشاكل الرؤية هذه يمكن أن تحدث بسبب مرض الشبكية السكري، وفحوصات العين المنتظمة هي مهمة بالنسبة لمرضى السكري، وخاصة إذا كنتم فوق سن ال 60، وفي فحص العينين الطبي الروتيني يمكن لطبيب العينين الكشف عن مرض الشبكية السكري في مراحله المبكرة.



8- حرقة العينين، الحكة، دموع وألم سطح العين

هذه الأعراض شائعة جدًا وسببها جفاف العينين، وظاهرة جفاف العين هي عادة ما تكون مزعجة ولا تشكل مصدرًا خطيرًا على البصر، وفي بعض الأحيان يمكن للأعراض أن تكون شديدة ومزعجة، وخاصة مع التقدم في السن، لذا يجب استشارة طبيب العيون حول العلاج الدوائي، حيث يوصي في معظم الحالات بوضع قطرات العينين لعلاج هذه المشكلة.



9- الرؤية المزدوجة

الرؤية الزدوجة أو ظهور الظلال في حقل الرؤية المزدوجة يمكن أن تحدث بسبب العديد من أمراض العيون، وفي حالات معينه يمكن أيضًا أن تكون الرؤية المزدوجة من أعراض السكتة الدماغية، والأشخاص الذين يعانون من الظهور المفاجئ للرؤية المزدوجة، يجب عليهم التوجه الى طبيب العيون أو طبيب العائلة فورًا.



10- عدم وضوح الرؤية المفاجئ

هذا المرض عندما يحدث في عين واحدة لدى الأشخاص فوق سن الـ 60 يزيد فرصة تطور الثقب البقعي في الجزء من شبكية العين الذي يحدث فيه التركيز الدقيق، والثقب البقعي يمكن أن يتفاقم ويؤدي لفقدان دائم للرؤية، ولذلك فمن المهم التوجه الى طبيب العيون للتشخيص والعلاج الفوري.



ملحوظة:

إذا شعرت بأي من هذة الأعراض عليك التوجه فورًا للطبيب لكي يتخذ كافة الإجراءات اللازمة، حتي إذا وجد مشكلة ما يتخذ اللازم ويقوم بالتدخل لحلها حتي لاتصاب بمرض العمى.



أمراض العيون وعلاجها بالأعشاب



التهابات العيون: تتعرض العين للالتهابات بسبب تعرضها للبكتيريا والفيروسات إما عن طريق العدوى أو بسبب تحسس في العين، أو يعود ذلك إلى أسباب أخرى.



طريقة علاجها بالأعشاب



-استعمال أكياس الشاي الأخضر بعد نقعها بالماء الساخن ثم تبريدها بالثلاجة؛ لغسل العيون، ووضع أكياس الشاي الجافة على جفن العين أيضًا بعد تبريدها بالثلاجة.



- استخدام منقوع البابونج مع الماء الدافئ، بعد تصفيته، مع تكرار هذه الطريقة كل عدة ساعات.





الرمد: تصيب الملتحمة المبطنة لجفون العين، وتصل إلى سطح العين.



طريقة علاجها بالأعشاب



عمل قطرة من خل التفاح والماء المقطر، ثم وضعها بواسطة قطنة معقمة في العين، مع تكرار الطريقة كل عدة ساعات في اليوم.



مزج عصير عشبة الكزبرة مع بياض بيضة، وتستخدم على شكل ضمادة للعين، حيث تعمل على تقليل الألم وتنظيف العين.



المياه الزرقاء:

وهي تسبب تلف العصب البصري، الناتجة عن ارتفاع ضغط العين، مما يؤدي إلى فقدان النظر.



طريقة علاجها بالأعشاب



- غلي عشبة الأقحوان المجففة في الماء، ما يعادل عشرة دقائق، ثم شرب كوب منه يوميًا بعد تصفيته وتحليته.



- وضع حبة البركة وجوز القلب، وتقليبهم على نار هادئة، ثم طحن الخليط وإضافة الحليب والعسل مع التحريك ثم شرب كوب يوميًا.







مرض إعتام عدسة العين: وهو تعتيم عدسة العين وضعف النظر.



طريقة علاجها بالأعشاب



- تناول الجرجير؛ لاحتوائه على مادة الزياكسانثين واللوتين.



مرض شبكية العين: الشبكية هي منطقة تجمع الأعصاب وهي المسؤولة عن الإبصار، ففي حالة حدوث تآكل في تلك المنطقة، وغالبًا تصيب كبار السن، يختل النظر، وهو من أهم أمراض العيون وعلاجها بالأعشاب، والاهتمام بها.



طريقة علاجها بالأعشاب



- استعمال زيت القرنفل، وذلك بوضعه في العين، وشرب عدة أكواب منه.



- تناول أوراق السبانخ والكرنب، لوجود مادة الليوتين والزيازانثين المضادة للأكسدة.





كيفية حماية العين من الأمراض



1- الاهتمام بالتنظيف الدائم للعيون عن طريق غسل الوجه ومسح العينين بماء دافئ او بارد على فترات يومية لتجنب تعرض العيون للجراثيم والميكروبات.



2- العين مثل باقى اجزاء الجسم تتعب وممكن تشعر بالارهاق فإذا كنت تجلس أمام الحاسوب عليك بالابتعاد لفترة عنه والنظر لأشياء بعيده أو إغماضها لترتاح.



3- إذا كنت من مستخدمي العدسات اللاصقة عليك الإهتمام بتنظيفها جيدًا وتغيير السائل المحافظ عليها إذا تعرض للهواء كثيرًا تفاديًا لتراكم الجراثيم والإضرار بالعين.



4- لا تستخدم قطرات أو أدوية لم توصف لك إذ تعرضت لحادث أو خدش بالعين أو الإحمرار بالعين يجب عليك التوجه فورًا للطبيب.



5- تجنب النظر للشمس وتجنب أشعتها الضارة على العين، لأنها قد تُسبب تمزّقًا في بعض أجزاء الشبكية، ولبس النظارات الشمسية للحماية من هذه الأضواء.



6- عدم التعرض للغبار الجوي.



7- إذا تعرضت عينك لأي من المواد الكيماوية أو المبيدات الحشرية، إغسل عينك فورًا لتجنب المضاعفات، وإذهب للطبيب لكي يقوم بفحص عينك.



8- إذا كنت من مرضى (السكر، الضغط) يجب المتابعة الفورية مع الطبيب لصرف الأدوية اللازمة لحالتك الصحية وتجنب العواقب.



9- من أهم الفيتامينات التي تحتاجها العينين الأوميغا 3 وفيتامين C، لذلك يجب الحرص على تناول الأسماك مرتين يوميًا.



10- على العاملين بمجال الحدادة الإلتزام بعدم ترك خوذة الحماية.

العين هي من أهم أعضاء جسم الإنسان، عند حدوث أي مشكلة فيها تؤثر نفسيًا وجسديًا على صحة الإنسان، وهناك أعراض تظهر على العين إذا ظهرت عليك، توجه فورًا للطبيب لكي تطمئن على هذة المشكلة، ونستعرض معكم في هذا التقرير عن الأعراض التي ينبغي الاهتمام بها بشكل خاص.الأهتمام بصحة عينك مسئولية كبيرة جدًا، يجب عليك فحص عينك بشكل منتظم للمحافظة على نظرك سليم، وفائدة الفحوصات تشكف لك عن أي مشكلة موجودة في وقت مبكر مثل "انفصال الشبكية، التفشي السريع للزرق"، عندها يتدخل الطبيب فورًا لكي يمنع مشكلة العمى.أمراض العين ليست مرتبطة بأي مرحلة سنية، يمكنها أن تحدث في أي سن للإنسان، لكن مشاكل النظر مرتبطة بشكل كبير مع المسنين في المراحل المتقدمة للعمر.مراحل السن المتقدمة "الشيخوخة"، تظهر اعراض وتزداد مخاطر الإصابة بأنواع معينة من أمراض العيون والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة في الرؤية.