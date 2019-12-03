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والد الشهيد محمد الدرة ينعى شعبان عبدالرحيم: "تألمت كثيرًا"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:43 م
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شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
أمنية فوزي
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قدم جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، خالص التعازي للشعب المصري في وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، قائلًا: "تفاجأنا بخبر وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، وتألمت كثيرًا على رحيل هذا الفنان، رحم الله هذا الفنان رحمة واسعة، وعظم أجر الشعب المصري".

وتابع "الدرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء: "هذا الفنان أخلص في أغنيته عندما غنى "أنا بكره إسرائيل"".

وعن شماتة الاحتلال الصهيوني، في وفاة شعبان عبد الرحيم، قال والد الشهيد محمد الدرة: "هذا عدو لكل الأمة العربية والإسلامية، وماذا نتوقع من هذا العدو".
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