برنامج "أسرار النجوم" يستضيف النجمة إنجي المقدم



ويدور الحوار حول أعمالها الفنية القادمة، وعن مشوراها الفني وأهم نجاحاتها الفنية في الدراما والسينما.



يذكر أن شاركت إنجي، في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي يعرض حاليا علي قناةON E ، بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الفن وأبرزهم إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفي، مي سليم، عزوز عادل، إدوارد، هادي خفاجة، دانا حمدان.





وتدور أحداث المسلسل في فترة الخميسنات ٤٥ حلقة لإظهار جمال مصر في تلك الحقبة، وهو من إنتاج "سينرجي"، وإخراج مرقس عادل.





الجدير بالذكر أن إنجي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وجسدت شخصية تدعى "صفية" وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح، وهو من بطولة أحمد السقا، إدوارد، هبة مجدي، ريم سامي، هادي الجيار، كريم عفيفي، مي عمر، سلوي عثمان.



ويذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم، مسلسل "ولد الغلابة"، حيث تدور أحدثه في إطار صعيدي تشويقي، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وشاركت به خلال رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد.





تحل الفنانة إنجي المقدم، ضيفة علي برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، على الهواء يوم الخميس فى محطة وراديو نجوم FM 100.6 الساعه الثامنة مساًء وحتى الساعه العاشرة مساًء.