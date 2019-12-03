مهرجان "حبك دا سراب" لـأبو ليلية وشرقاوي يقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

يحظى مهرجان "حبك دا سراب"، لمؤدي المهرجانات الشعبية أبو ليلة، وشرقاوي، بنسبة مشاهدة عالية، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، فضلًا عن تفاعل رواد الموقع التواصل الاجتماعي مع المهرجان.





مهرجان "حبك دا سراب"، من كلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقي مصطفى السيسي، ومن كلماته "نفسي انا هربت مني، فرحي وبعد عني، والله ياناس انا ببكي وانتو فكرني بغني، سبت في السكة علامة مش شسايف فيكو علامة، يا حبيبي انت الخسران لازم تحاسب على ياما، كل سنة ورا سنىة برج حزني يزيد كام دور، كل يفرح الا انا عندي ساعه بست شهور، نفس مريضة لgخوف مدمنة مجاش معاها اي دكتور".