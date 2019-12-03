Advertisements
Advertisements
Advertisements

مهرجان "حبك دا سراب" لـأبو ليلية وشرقاوي يقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:25 م
Advertisements
أبو ليلة وشرقاوي من حبك دا سراب
أبو ليلة وشرقاوي من "حبك دا سراب"
سعد نبيل
Advertisements
يحظى مهرجان "حبك دا سراب"، لمؤدي المهرجانات الشعبية أبو ليلة، وشرقاوي، بنسبة مشاهدة عالية، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، فضلًا عن تفاعل رواد الموقع التواصل الاجتماعي مع المهرجان.



مهرجان "حبك دا سراب"، من كلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقي مصطفى السيسي، ومن كلماته "نفسي انا هربت مني، فرحي وبعد عني، والله ياناس انا ببكي وانتو فكرني بغني، سبت في السكة علامة مش شسايف فيكو علامة، يا حبيبي انت الخسران لازم تحاسب على ياما، كل سنة ورا سنىة برج حزني يزيد كام دور،  كل يفرح الا انا عندي ساعه بست شهور، نفس مريضة لgخوف مدمنة مجاش معاها اي دكتور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوتيوب وأبو ليلة مهرجانات مهرجان شعبي شعبيه شعبي شرقاوي سراب حبك دا سراب حب ابو ليلة

أخبار تهمك

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى رونالدو بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 12 دقيقة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي ON SPORT «هدف رمضان صبحي»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ ساعة الا ربع

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 5 ساعات

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 12 ساعة

«قنوات مفتوحة» تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Mohamed Salah

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 3 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بعد نجاحها.. شيرين عبدالوهاب تحتل المركز الأول بـ"نساي" عبر"اليوتيوب" (فيديو)

اعلان عمرو دياب الجديد يقترب من المليون مشاهدة عبر اليوتيوب (فيديو)

برومو "بابا" لمحمد رمضان يقترب من مليون ونصف المليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

أغنية العسيلي الجديدة "ملايين" تسجل مليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)

حكيم يطرح "ليلة بمبي" من ألبوم "الراجل الجدع" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

09:33 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

07:07 م

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status