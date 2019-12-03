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رامي جمال يفتح قلبه لـ"صاحبة السعادة".. وهذه أبرز تصريحاته خلال الحلقة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حل الفنان والملحن رامي جمال، مساء أمس، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، ويعتبر ذلك اللقاء الإعلامي هو الظهور الأول له، بعد إعلانه عن مرضه بالبهاق.

كشف رامي خلال الحلقة أسرارًا كثيرة من حياته الشخصية، وتطرق إلى الحديث عن موضوعات عديدة، منها مرضه بالبُهاق، ومشاركته في برنامج "ستار ميكر"، وعن الفنانين الذي قام بالتلحين لهم، وعن أول أجر حصل عليه مُقابل بيع ألحانه، وبعدما انتهت الحلقة تصدر رامي جمال "تريند" الأكثر بحثًا، على موقع "جوجل"، وتصدر أيضًا الأكثر بحثًا عبر موقع "تويتر".

وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز تصريحات رامي جمال خلال حلقته مع "صاحبة السعادة".

تفاصيل ظهور علامات مرض البُهاق على الفنان

كشف رامي عن تفاصيل إصابته بمرض البُهاق، حيث أشار أنه علم بأعراض ذلك المرض خلال عام ٢٠١٥، فكانت البداية بظهور بقع صغيرة بيضاء علي يده، وأنه حاول علاج هذه البقع في بداية الأمر، حيث قام بتغير الدواء والأطباء لأكثر من مرة، وأنه اضطر إلى الإعلان عن مرضه بعدما وجد البقع تزداد في الحجم.

قال رامي أنه تردد كثيرًا من أخبار جمهوره، وأنه كان يعتقد أن الابتلاء سيقوم بمنعه من الاستمرار في مجال الغناء، وأنه كان يعتقد أنه سيواجه أشخاصًا تطالبه بالاعتزال، لكنه لم يجد تعليقًا واحدًا يسئ إليه، وكأن الله يكافأه على شعوره بالرضا من ذلك الابتلاء، وهو مرض البُهاق، شعر بالسعادة من قبل الكلمات المفعمة بالحب التي شاهدها من قبل جمهوره، وأنه سيحرص الفترة القادمة على عمل حملات توعية لمرض البُهاق.

تفاصيل مشاركة رامي جمال في برنامج "ستار ميكر"

شارك رامي جمال في برنامج "استار ميكر" خلال فترة دراسته في كلية التربية الموسيقية، وسبب مغادرته البرنامج يعود إلى أنَّ الأغنية التي اختارها له الشاعر عنتر هلال لم تكن مُناسبة له، وعندما انتهي من الغناء نصحه الشاعر بهاء الدين محمد بالابتعاد عن الغناء، وعلى الرغم من عدم اقتناع بهاء الدين محمد بموهبته في البداية، إلا أنه الآن أصبح من الشعراء الذين يكتبون لرامي جمال.

تفاصيل لقاء رامي جمال بالشاعر محمد عاطف

التقى رامي بالشاعر محمد عاطف أثناء دراسته بكلية التربية الموسيقية، أعجب محمد عاطف بالأغاني التي كان رامي يقوم بغنائها في الكلية، ونصحه أن يتجه لبيع ألحانه، وحصل رامي على ٥ آلاف جُنيهات مُقابل بعيه ذلك اللحن.

نجوم لحن رامي لهم

قام رامي بالتلحين للعديد من الفنانين في الوطن العربي، منهم تامر حسني، تامر عاشور، إليسا، محمد نور، محمد حماقي، نانسي عجرم.

تفاصيل منع رامي لزوجته ناريمان من الغناء

وكشف رامي عن سبب منعه لزوجته من الغناء، حيث أكد أنها تتمتع بصوت قوي ومميز، وأنه قام بمنعها من الغناء، لكي تظل ناريمان مُهتمة به دائمًا، وأنه اشترط اعتزالها للغناء لكي يتم الزواج، مُشيرًا :"قلت لها اختاري ممكن تغني بس نفضل أصدقاء مش هينفع نتجوز، وهعملك أغاني وكل حاجة،لكن أنا عشان اتجوز عايز مراتي تبقى متفرغة ليا، وهي وافقت على طلبي".

كما تحدث عن سبب اتجاهه إلى الغناء،حيث قال أنه قام بإعادة غناء مقاطع من الأغاني التي قام بتلحينها، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحظي من خلالها على ردود أفعال مُميزة، لذلك اتجه إلى الغناء، وطرح أول أغنية له، في عام ٢٠١٠، وحملت الأغنية اسم "تعرف"، ثم أطلق أول ألبوم له عام ٢٠١١، حمل الألبوم اسم "ماليش دعوة بحد"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.

سبب غناء رامي الأغاني الحزينة

كشف رامي عن سبب اتجاهه للأغاني التي تتميز بظهور طابع الدراما عليها، مُضيفًا إلى أن السبب الأساسي الذي أجبره على ذلك هو "اللعب على المضمون"، لأن الأغانى التي تحمل طابع الحزن تصل سريعًا إلى القلب، والسبب الآخر هو نجاح الألحان التي قام بتقديمها في أغاني تحمل طابع الدراما، مُشيرًا: "قولت أجرب الدراما مع نفسي".

وحكى أن محمد حماقي، وتامر حسني، رفضوا غناء أغنية "اوعديني"، وعلى الرغم من ذلك حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، مُشيرًا إلى أن أغنية "اوعديني" كانت مثل"عوامة" له، لأنها اخرجته من تصنيف المطرب الحزين.
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الكلمات المفتاحية

ناريمان صاحبة السعادة رامي جمال تامر عاشور بهاء الدين محمد إسعاد يونس

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