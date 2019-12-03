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الشهابي: قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للبرلمان خطوة جبارة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:25 م
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الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
كساب أحمد
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علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على قيام الأزهر بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للبرلمان، قائلًا: "الأزهر بقيادة الدكتور أحمد الطيب قام بخطوة جبارة لم يفعلها أحد من قبل".

وتابع رئيس حزب الجيل، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن قانون الأحوال الشخصية حان الوقت لتعديله، والحديث حول إنشاء شرطة أسرية كلام رائع جدًا، مشيرًا إلى أن فكرة اعطاء القاضي سلطة إصدار أحكام تقديريه في القضايا الأسرية، أمر هام جدً.

ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي صدر منذ 100 عامًا، وأي تعديل به عبارة عن ترقيع، مشيرًا إلى أن هناك 5 مليون طفل نتيجة حالة الشقاق، لابد من إصدار قانون لعلاج مثل هذه الأمور.
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قانون الأحوال الشخصية طفل القضايا الأسرية الأزهر أحمد الطيب

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