أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات بعد جلسة متقلبة

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة عقب صدور تقارير صحفية تشير لزيادة خفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".





وتوقع بنك "جي.بي.مورجان" أن تقوم أوبك وحلفاؤها بخفض إنتاج النفط بنحو 1.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل.





وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 56.10 دولار للبرميل.





واستقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير عند مستوى 60.90 دولار للبرميل.