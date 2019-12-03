برلماني: 52% نسبة حالات الطلاق في مصر

قال محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول شخص يدق ناقوس الخطر حول على مخاطر زيادة نسبة الطلاق، وفي هذا الاطار يناقش البرلمان، تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تم اعداده في عشرينات القرن الماضي.



وتابع "الغول"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الثلاثاء، أن نسبة الطلاق تجاوزت الـ52%، أي بين كل 100 حالة زواج بينها 52 حالة طلاق، لافتَا إلى أن تعديل القانون سيشهد حالة حوار مجتمعي بين كافة أطياف المجتمع.



ولفت إلى أن القانون به الكثير من البنود التي يجب أن تعدل، دون الدخول في صراع عنيف بين الرجل والمرأة، معقبًا: "لا يجب أن نحصر تعديل القانون في الصراع بين المرأة والرجل، وتكون الضحية ليس الطفل، ولكن المجتمع ككل، مشددًا على ضرورة خروج قانون يوازن بين حقوق المرأة والرجل.

