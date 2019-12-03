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تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:12 م
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بوابة الفجر
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علي نبوي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب فوز فريقه على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف والتأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة :"مباريات الكأس في جميع أنحاء العالم مليئة بالمفاجأت لكنها أكبر مثال من أجل احترام المنافس منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية".

وأضاف :"دخلنا في المباراة بشكل متأخر وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وهناك دروس لا بد أن نتعلم منها".

وتابع :"نحن نلعب كرة قدم فمن الممكن أن تخوض المباريات ويحالفك التوفيق والعكس صحيح، هذه هو حال الكرة".

وأشار :"الأمور التحيكيمية هي الأمر الصعب على أي فريق، رغم انتقاد البعض لنا بأننا نتحدث عن جزء مهم جدا في المباراة".

وأوضح :"أنا أعلم جيدا حكم مباراة الأهلي الماضية أمام النجم الساحلي وأبلغتهم في الاجتماع الفني قبل المباراة، بأنه لا بد أن تبلغوه بأن المباراة عبارة عن نهائي بين فريقين عريقين هما الأهلي والنجم الساحلي، ولا بد أن يعرف حجم المباراة والمشاهدات في مصر وتونس وإفريقيا".

وواصل :"إلى متى ستظل الأمور التحكيمية في إفريقيا، حكم المباراة ارتكب كارثة قبل ذلك في مباراة الرجاء البيضاوي".

وأكمل :"أغلقنا صفحة مباراة اليوم ومن الغد سنبدأ الاستعداد لمباراة الهلال المقرر لها الجمعة المقبلة".

وأتم حديثه :"طبيعي أن يقوم الجهاز الفني بعملية التدوير لأنه يخوض مباراة كل 72 ساعة".
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