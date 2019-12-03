«قنوات مفتوحة» تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Mohamed Salah

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية عندما يحل فريق إيفرتون ضيف ثقيل على نظيره ليفربول ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، ويسعي ليفربول للإحتفاظ بالصدارة وفارق النقاط بينه وبين ليستر سيتي ومانشستر سيتي.





موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي





يحل فريق إيفرتون ضيف على المتصدر ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزى ضمن مباريات الجولة ال 15 من البريميرليج فى تمام الساعة العاشرة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وريع منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعة وربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





ويستعرض الفجر الرياضي عدد من القنوات التى ستذيع مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزيبكانب مجموعة قنوات بي ان سبورت beIN Sport HD 1 ، وهم :





قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.